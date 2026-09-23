Zonda en Mendoza: cuándo podría bajar al llano y qué pasará con las clases el jueves

El viento Zonda tendrá este jueves una jornada de mayor intensidad y podría bajar con fuerza al llano, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora en distintos sectores de la provincia. El meteorólogo de Contingencias Climáticas, Carlos Bustos , advirtió que las condiciones podrían complicar la jornada y señaló que la Dirección General de Escuelas (DGE) deberá mantenerse atenta.

“Mañana (por el jueves) es el día que va a haber que estar muy atento”, sostuvo Bustos en diálogo con MDZ Club por la 105.5 MDZ Radio . Según explicó, durante la mañana el Zonda se mantendrá principalmente en sectores de precordillera, pero podría comenzar a descender hacia el llano desde el mediodía.

“En la Ciudad de Mendoza podría comenzar a descender aproximadamente a partir del mediodía y podría también alcanzar ráfagas de 60-65 kilómetros por hora”, indicó el especialista. La situación también alcanzaría al Valle de Uco y al sur provincial.

El pronóstico contempla además ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora en diferentes zonas. Bustos mencionó entre los sectores afectados a Mendoza, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe, además de otros departamentos del norte provincial.

La evolución del fenómeno también es seguida de cerca por la DGE , a partir de la información meteorológica y de los reportes de los organismos que intervienen en la evaluación de las condiciones. Bustos consideró que el escenario previsto reúne características que deberían ser tenidas en cuenta para definir la actividad escolar.

“Por lo que yo estoy viendo en los mapas, sí están dadas las condiciones como para que se suspendan las clases”, afirmó el meteorólogo, aunque aclaró que la decisión corresponde a la Dirección General de Escuelas.

En ese sentido, señaló que en la Ciudad de Mendoza la mayor probabilidad de viento fuerte se concentra desde el mediodía, aunque no descartó que pueda comenzar antes. “Yo lo veo una jornada complicada y con respecto al tema de las clases, personalmente pienso que sí que la DGE debería estar muy atenta a esta situación”, sostuvo.

La evaluación se realiza con información de distintos organismos. “Defensa Civil en base a la información que recibe el Servicio Meteorológico, contingencias, la empresa AMSA también interviene en esta situación. Bueno, le va a dar una recomendación a la Dirección General de Escuelas”, explicó Bustos.

El Zonda podría mantenerse durante toda la tarde y extenderse hasta la madrugada del viernes. “En la tarde se consolidaría esta situación de zonda, se extendería hasta la madrugada del día viernes”, precisó. Luego, desde las 8 o 9 de la mañana del viernes, se espera el ingreso de viento del sector sur asociado a un leve frente frío.

Para este jueves, además, la temperatura máxima podría ubicarse entre 31 y 32 grados.

Bustos también vinculó la mayor frecuencia de estos episodios con el fenómeno de El Niño. “Una de las características de este fenómeno es que no solo aumenta las tormentas en lo que es primavera, verano, sino que también aumenta la frecuencia de días con viento zonda”, explicó.

Según anticipó, esta mayor frecuencia podría mantenerse durante lo que resta de la primavera. “Mayor frecuencia de viento zonda e incluso hacia octubre, noviembre, el fenómeno de El Niño alcanzaría su máxima intensidad y ahí también empezarían a observarse las tormentas”, concluyó.