Alerta por nevadas, vientos de 100 Km/h y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN emitió una serie de advertencias para este miércoles.

El Zonda comenzaría a sentirse este miércoles por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este miércoles 23 de septiembre por nevadas en alta montaña, vientos fuertes y Zonda en distintas zonas de Mendoza.

Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas en toda la zona cordillerana: “Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 30 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada”, indicaron.

El SMN emitió un alerta por nevadas en la cordillera de Mendoza para este miércoles. Además, en la parte norte de la cordillera mendocina se esperan vientos de “entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h”.

También hay alerta amarilla por Zonda en gran parte del llano provincial, incluido el Gran Mendoza, que comenzaría a sentirse por la noche: “El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”.

Las zonas de Mendoza que se encuentran bajo alerta por Zonda, según el SMN. Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: viento del norte débil hasta las 17 en la franja Este de la provincia. A partir de las 11, se espera viento Zonda moderado en Malargüe, sur de Malargüe y toda la precordillera, con velocidades de 35 km/h. Será más débil en el Valle de Uco y en el Valle de Uspallata desde las 14. Es probable que el viento Zonda se extienda durante la madrugada del jueves.

viento del norte débil hasta las 17 en la franja Este de la provincia. A partir de las 11, se espera viento Zonda moderado en Malargüe, sur de Malargüe y toda la precordillera, con velocidades de 35 km/h. Será más débil en el Valle de Uco y en el Valle de Uspallata desde las 14. Es probable que el viento Zonda se extienda durante la madrugada del jueves. Nubosidad: cielo nublado en la zona Sur y despejado en el resto de la provincia.

cielo nublado en la zona Sur y despejado en el resto de la provincia. Alta Montaña: cielo nublado toda la jornada, con precipitaciones débiles en el sector sur. A partir de las 15, esas precipitaciones débiles se extenderán por toda la Alta Montaña de la provincia. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, para este miércoles se espera una mínima de 7 ºC y una máxima de 25 ºC. El jueves subiría la temperatura debido a la presencia de viento Zonda, tanto en la precordillera como en el llano, llegando a superar los 30 ºC.