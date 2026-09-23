Anses: ya se conocen las fechas de cobro de jubilados y pensionados de octubre

La Anses ya tiene definido el calendario de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) . Los depósitos empiezan el 8 de octubre y se repartirán durante el mes según las últimas cifras del DNI.

Los titulares de Pensiones No Contributivas son los primeros en cobrar. El cronograma se organiza en cinco grupos, según el último número del DNI.

Los jubilados y pensionados de Anses ya pueden ver qué día de octubre le depositarán el pago.

Para las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las fechas dependen de si el haber se encuentra dentro del primer intervalo de pago o si lo supera.

En octubre, la jubilación mínima será de $435.748,51, tras la última actualización establecida por Anses.

Quienes cobren la jubilación o pensión correspondiente al primer tramo recibirán el pago entre el 8 y el 22 de octubre:

DNI terminado en 0: desde el 8 de octubre.

DNI terminado en 1: desde el 9 de octubre.

DNI terminado en 2: desde el 13 de octubre.

DNI terminado en 3: desde el 14 de octubre.

DNI terminado en 4: desde el 15 de octubre.

DNI terminado en 5: desde el 16 de octubre.

DNI terminado en 6: desde el 19 de octubre.

DNI terminado en 7: desde el 20 de octubre.

DNI terminado en 8: desde el 21 de octubre.

DNI terminado en 9: desde el 22 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superan el primer tramo

Por su parte, los beneficiarios que superen el primer intervalo tendrán el depósito en la última parte del mes. Las fechas establecidas son:

DNI terminados en 0 y 1: desde el 23 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: desde el 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: desde el 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: desde el 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: desde el 29 de octubre.

De esta manera, el calendario de octubre contempla 20 grupos de pago y distribuye las acreditaciones a lo largo del mes, según el tipo de prestación, el monto del haber y la terminación del documento.