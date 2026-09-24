Anses concentra sus pagos este jueves: quiénes reciben el depósito

Anses encara los últimos días del calendario de septiembre con pagos para jubilados y beneficiarios de Desempleo. Dos terminaciones de DNI cobran este jueves.

Anses concentra este jueves 24 sus pagos en jubilaciones superiores al haber mínimo y la Prestación por Desempleo.

A medida que septiembre se acerca a su fin, Anses concentra sus pagos y reduce la cantidad de prestaciones pendientes. Este jueves 24, el organismo continuará con dos de los cronogramas activos: las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y la Prestación por Desempleo, para beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5.

En ambos casos, el turno será para dos terminaciones de documento. Los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 4 y 5 tendrán acreditado el dinero correspondiente durante la jornada.

Para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo será la tercera fecha de cobro de septiembre. El esquema comenzó el martes con los DNI 0 y 1 y continuó el miércoles con 2 y 3. Después de este jueves solamente quedarán cuatro terminaciones pendientes.

El calendario de pagos de Anses entra en sus últimas jornadas de septiembre con dos terminaciones de DNI por día. MDZ ¿Qué jubilaciones y prestaciones paga Anses este jueves? El calendario de pagos para la jornada queda concentrado principalmente en estos grupos: