Anses concentra sus pagos este jueves: quiénes reciben el depósito
Anses encara los últimos días del calendario de septiembre con pagos para jubilados y beneficiarios de Desempleo. Dos terminaciones de DNI cobran este jueves.
A medida que septiembre se acerca a su fin, Anses concentra sus pagos y reduce la cantidad de prestaciones pendientes. Este jueves 24, el organismo continuará con dos de los cronogramas activos: las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y la Prestación por Desempleo, para beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5.
En ambos casos, el turno será para dos terminaciones de documento. Los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 4 y 5 tendrán acreditado el dinero correspondiente durante la jornada.
Para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo será la tercera fecha de cobro de septiembre. El esquema comenzó el martes con los DNI 0 y 1 y continuó el miércoles con 2 y 3. Después de este jueves solamente quedarán cuatro terminaciones pendientes.
¿Qué jubilaciones y prestaciones paga Anses este jueves?
El calendario de pagos para la jornada queda concentrado principalmente en estos grupos:
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 4 y 5.
- Prestación por Desempleo Plan 1: DNI terminados en 4 y 5.
- Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: continúa abierto el período de cobro para todas las terminaciones de DNI.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: el período de pago continúa disponible para todas las terminaciones.
A diferencia de jornadas anteriores, ya no aparecen entre los pagos organizados por DNI la AUH, la Asignación por Embarazo, Prenatal, las Pensiones No Contributivas ni las jubilaciones de hasta un haber mínimo, debido a que esos cronogramas ya finalizaron.