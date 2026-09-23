Anses: Javier Milei confirmó un dato clave para las asignaciones familiares en octubre

Anses anunció una información clave respecto de los montos para las asignaciones familiares de cara al mes que viene. Los detalles.

Anses, a través de una nueva resolución emitida por el Gobierno este miércoles, confirmó lo que ocurrirá con las asignaciones familiares de cara al mes de octubre. Vale aclarar que las mismas aumentarán sus montos en un orden del 1,66% por decreto tras el dato de la inflación del mes de agosto, difundido por el Indec.

Así, el organismo dispuso el aumento en los montos, límites y rangos de ingresos de las asignaciones familiares y, de esta manera, la AUH y la Asignación por Embarazo tendrán un valor general de $156.588, mientras que la asignación universal por hijo con discapacidad será de $509.863.

También se informó que para la zona diferencial que comprende a La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, los montos serán de $203.565 para la AUH y embarazo, y de $662.822 para la asignación universal por hijo con discapacidad.

Qué informó Anses para los trabajadores en relación de dependencia Por su parte, en el caso de los trabajadores registrados en relación de dependencia, el valor general de la asignación familiar por hijo y de la prenatal será de $78.304 para los grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301, mientras que, para quienes superen ese ingreso y perciban hasta $1.777.957, el monto será de $52.821.

Además, las familias con ingresos superiores a $1.777.957 y de hasta $2.052.708 cobrarán $31.949, mientras que para el tramo que supere ese último valor y llegue hasta $6.419.726, la prestación será de $16.487 y, dentro de ese mismo régimen, la asignación por hijo con discapacidad tendrá valores generales de $254.943, $180.358 y $113.829, según el tramo de ingresos del grupo familiar.