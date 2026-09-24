Cuánto cobra un monotributista al jubilarse con 40 años de aporte

Un informe calculó cuánto financiarían los aportes tras 40 años, pero esas cifras no son el haber que paga Anses: qué rige en septiembre de 2026.

Cuatro décadas de pagos por un monotributista parecen suficientes para responder una pregunta sencilla: cuánto se cobrará al llegar a la jubilación. Sin embargo, los años aportados no determinan por sí solos un monto. Un estudio reciente puso cifras a esa inquietud, aunque sus resultados corresponden a un sistema hipotético y no a la liquidación actual de Anses.

El informe del IERAL, de Fundación Mediterránea, publicado en septiembre, tomó los aportes previsionales de las categorías del monotributo y calculó qué renta mensual podrían sostener si se acumularan durante la vida laboral. Es una simulación de capitalización individual: supone que cada persona cobra una renta financiada con lo que reunió. No indica cuánto cobrará efectivamente un monotributista que hoy inicia su jubilación. En la Argentina rige el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), un régimen público de reparto.

Qué muestran los números después de 40 años En el escenario en que los aportes conservan su valor frente a la inflación, el IERAL concluyó que ninguna categoría reuniría fondos suficientes para financiar el equivalente a una jubilación mínima. Para una persona de categoría A con 40 años de aportes, la renta hipotética representaría el 9% de esa mínima en el caso de un hombre y el 6% en el de una mujer. En la categoría K, los porcentajes subirían al 75% y al 50%, respectivamente. El estudio usó como referencia el ingreso mínimo de agosto, de $489.776 con el bono de ese mes incluido. Esos porcentajes expresan capacidad de financiamiento dentro del modelo; no son haberes que Anses vaya a pagar.

Monotributo - Pasos a seguir luego del alta ARCA La simulación también consideró otra posibilidad: que el dinero acumulado rinda cada año dos puntos porcentuales más que la inflación. Bajo ese supuesto, un hombre que hubiera aportado 40 años en la categoría K podría financiar una renta equivalente al 138% de la mínima tomada como referencia. El resultado depende de condiciones que el estudio eligió para hacer el cálculo, entre ellas el rendimiento de los fondos, la edad de retiro y los años durante los cuales se pagaría la renta. Cambiar cualquiera de esos supuestos modifica la cifra final.

Cuánto es la jubilación mínima en septiembre de 2026 Para entender el ingreso vigente hay que mirar las normas de Anses. La Resolución 257/2026 fijó el haber mínimo garantizado de septiembre en $428.633,20. Además, el Decreto 824/2026 estableció para ese mes un bono previsional de hasta $70.000, según el haber del titular. Una persona que cobra la mínima y reúne las condiciones para recibir el bono completo alcanza así $498.633,20 en septiembre. El adicional corresponde a ese mes y no debe confundirse con el haber jubilatorio permanente.