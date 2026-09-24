Cuál es el banco de Estados Unidos que mira a Argentina por sus minerales, energía y tecnología

El acuerdo con el EXIM Bank apunta a fortalecer la cooperación económica entre ambos países y canalizar recursos hacia sectores estratégicos de la Argentina.

El litio es uno de los minerales apuntados en el acuerdo.

El Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM Bank) firmó con el Gobierno argentino un acuerdo para movilizar financiamiento por hasta US$7.000 millones hasta 2027 destinado a sectores estratégicos.

El denominado marco “Build the Future” incluye entre sus prioridades el desarrollo y procesamiento de minerales críticos, la seguridad energética y modernización de la red eléctrica, la conectividad digital y los sistemas seguros, además del sector espacial comercial y las tecnologías avanzadas.

Según informó la entidad estadounidense, la cooperación podrá incluir el respaldo al desarrollo y procesamiento de los recursos minerales estratégicos de Argentina mediante el despliegue de equipamiento y tecnologías de Estados Unidos, y experiencia en minería e infraestructura relacionada.

La palabra del presidente del EXIM Bank “El EXIM avanza con decisión hacia las industrias del futuro”, afirmó el presidente del EXIM Bank, John Jovanovic, subrayando la importancia de asegurar las cadenas de suministro, apoyar los empleos estadounidenses y garantizar que los trabajadores, productos y experiencia estadounidenses lleguen a todas las partes del hemisferio occidental.

Jovanovic aseguró además que la entidad está orgullosa de entrar en una asociación tan importante con Argentina y manifestó su expectativa de que ambos países crezcan en conjunto.