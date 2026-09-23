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Violento intento de asalto a un banco: delincuentes dispararon, los clientes redujeron a uno y hay 2 prófugos

Un grupo intentó asaltar a un cliente en un banco de Ramos Mejía. Tras un forcejeo y varios disparos, buscan a dos delincuentes prófugos.

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En medio del tiroteo, clientes del banco redujeron a uno de los delincuentes.

En medio del tiroteo, clientes del banco redujeron a uno de los delincuentes.

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Un violento intento de robo se registró este miércoles, poco antes del mediodía, en una sucursal bancaria situada en la intersección de San Martín y Villegas, en el partido bonaerense de La Matanza. El episodio incluyó amenazas, forcejeos y disparos dentro del sector de cajeros automáticos, aunque no hubo personas heridas.

Según explicaron los testigos, al menos tres delincuentes participaron del hecho. Dos se acercaron a la entidad mientras otro permaneció en las inmediaciones. Uno de los asaltantes ingresó armado al recinto de los cajeros y se abalanzó sobre un cliente que llevaba una mochila. La víctima se resistió y comenzó un forcejeo. Otros clientes que se encontraban en el lugar reaccionaron e intervinieron para intentar frenar al atacante. En medio de la pelea, el delincuente abrió fuego y se escucharon entre cuatro y cinco disparos.

Pese a la violencia de la situación, no se registraron heridos. Los clientes consiguieron reducir al asaltante y quitarle el arma mientras sus dos cómplices escapaban en un vehículo.

Un delincuente detenido y dos prófugos

Una mujer que había acompañado a su hijo relató que observó cómo comenzó el episodio. Según contó, dos delincuentes descendieron de una camioneta y uno de ellos se lanzó sobre un joven que tenía una mochila. Su hijo advirtió lo que ocurría y participó del forcejeo.

Uno de los delincuentes fue reducido por los clientes.

Uno de los delincuentes fue reducido por los clientes.

Otro joven que acababa de ingresar al banco cuestionó la actuación policial y aseguró que el cierre de las puertas ocurrió antes de que comenzaran los disparos. Una vecina que escuchó las detonaciones llamó al 911 y algunos presentes sostuvieron que los efectivos demoraron en llegar.

Tras el aviso al servicio de emergencias, policías y una ambulancia municipal se presentaron en el lugar. El sospechoso que había sido reducido por los clientes fue detenido y trasladado a una dependencia policial. En paralelo, se montó un operativo cerrojo para intentar localizar a los otros dos integrantes del grupo.

La búsqueda del resto de los delincuentes

La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Nahuel Marando, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 12 del Departamento Judicial La Matanza. Los investigadores analizarán las cámaras de seguridad del banco y los registros de las calles cercanas para intentar reconstruir la fuga e identificar a los sospechosos que escaparon.

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