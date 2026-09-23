Violento intento de asalto a un banco: delincuentes dispararon, los clientes redujeron a uno y hay 2 prófugos

Un grupo intentó asaltar a un cliente en un banco de Ramos Mejía. Tras un forcejeo y varios disparos, buscan a dos delincuentes prófugos.

En medio del tiroteo, clientes del banco redujeron a uno de los delincuentes.

Un violento intento de robo se registró este miércoles, poco antes del mediodía, en una sucursal bancaria situada en la intersección de San Martín y Villegas, en el partido bonaerense de La Matanza. El episodio incluyó amenazas, forcejeos y disparos dentro del sector de cajeros automáticos, aunque no hubo personas heridas.

Según explicaron los testigos, al menos tres delincuentes participaron del hecho. Dos se acercaron a la entidad mientras otro permaneció en las inmediaciones. Uno de los asaltantes ingresó armado al recinto de los cajeros y se abalanzó sobre un cliente que llevaba una mochila. La víctima se resistió y comenzó un forcejeo. Otros clientes que se encontraban en el lugar reaccionaron e intervinieron para intentar frenar al atacante. En medio de la pelea, el delincuente abrió fuego y se escucharon entre cuatro y cinco disparos.

Pese a la violencia de la situación, no se registraron heridos. Los clientes consiguieron reducir al asaltante y quitarle el arma mientras sus dos cómplices escapaban en un vehículo.

Un delincuente detenido y dos prófugos Una mujer que había acompañado a su hijo relató que observó cómo comenzó el episodio. Según contó, dos delincuentes descendieron de una camioneta y uno de ellos se lanzó sobre un joven que tenía una mochila. Su hijo advirtió lo que ocurría y participó del forcejeo.

Uno de los delincuentes fue reducido por los clientes. TN Otro joven que acababa de ingresar al banco cuestionó la actuación policial y aseguró que el cierre de las puertas ocurrió antes de que comenzaran los disparos. Una vecina que escuchó las detonaciones llamó al 911 y algunos presentes sostuvieron que los efectivos demoraron en llegar.