Violento intento de asalto a un banco: delincuentes dispararon, los clientes redujeron a uno y hay 2 prófugos
Un grupo intentó asaltar a un cliente en un banco de Ramos Mejía. Tras un forcejeo y varios disparos, buscan a dos delincuentes prófugos.
Un violento intento de robo se registró este miércoles, poco antes del mediodía, en una sucursal bancaria situada en la intersección de San Martín y Villegas, en el partido bonaerense de La Matanza. El episodio incluyó amenazas, forcejeos y disparos dentro del sector de cajeros automáticos, aunque no hubo personas heridas.
Según explicaron los testigos, al menos tres delincuentes participaron del hecho. Dos se acercaron a la entidad mientras otro permaneció en las inmediaciones. Uno de los asaltantes ingresó armado al recinto de los cajeros y se abalanzó sobre un cliente que llevaba una mochila. La víctima se resistió y comenzó un forcejeo. Otros clientes que se encontraban en el lugar reaccionaron e intervinieron para intentar frenar al atacante. En medio de la pelea, el delincuente abrió fuego y se escucharon entre cuatro y cinco disparos.
Pese a la violencia de la situación, no se registraron heridos. Los clientes consiguieron reducir al asaltante y quitarle el arma mientras sus dos cómplices escapaban en un vehículo.
Un delincuente detenido y dos prófugos
Una mujer que había acompañado a su hijo relató que observó cómo comenzó el episodio. Según contó, dos delincuentes descendieron de una camioneta y uno de ellos se lanzó sobre un joven que tenía una mochila. Su hijo advirtió lo que ocurría y participó del forcejeo.
Otro joven que acababa de ingresar al banco cuestionó la actuación policial y aseguró que el cierre de las puertas ocurrió antes de que comenzaran los disparos. Una vecina que escuchó las detonaciones llamó al 911 y algunos presentes sostuvieron que los efectivos demoraron en llegar.
Tras el aviso al servicio de emergencias, policías y una ambulancia municipal se presentaron en el lugar. El sospechoso que había sido reducido por los clientes fue detenido y trasladado a una dependencia policial. En paralelo, se montó un operativo cerrojo para intentar localizar a los otros dos integrantes del grupo.
La búsqueda del resto de los delincuentes
La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Nahuel Marando, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 12 del Departamento Judicial La Matanza. Los investigadores analizarán las cámaras de seguridad del banco y los registros de las calles cercanas para intentar reconstruir la fuga e identificar a los sospechosos que escaparon.