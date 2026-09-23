Delincuentes armados interceptaron a un hombre, lo encañonaron y le robaron en Las Heras

La víctima, de 56 años, fue abordada por delincuentes en Rawson y San Martín. Tras amenazarlo con un arma de fuego le quitaron sus pertenencias.

El hombre fue asaltado por delincuentes armados que le robaron sus pertenencias y escaparon del lugar.

Un hombre de 56 años fue víctima de un asalto durante la noche del martes en Las Heras, cuando fue abordado por delincuentes que lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron dos mochilas con mercadería. Los malvivientes escaparon del lugar tras el hecho.

De acuerdo con infromacion policial, el hecho ocurrió alrededor de las 22.10 en la intersección de calle Rawson y San Martín. La víctima se encontraba en el lugar cuando fue sorprendida por los delincuentes.

Lo amenazaron con un arma Bajo amenazas, los sujetos le quitaron las mochilas y escaparon rápidamente de la zona. El hombre dio aviso a las autoridades y personal policial intervino en el lugar.