Asesinato de Leonel Ortiz: detuvieron a tres nuevos sospechosos por el crimen del niño

La investigación por el asesinato de Leonel Ortiz, el niño de 7 años que murío de un disparo tras un ataque a su casa en la villa Junín, sumó nuevas detenciones.

La investigación por el asesinato de Leonel Santino Ortiz, el niño de 7 años asesinado en Villa Junín, en Las Heras, sumó este nuevo avance: la Policía detuvo a otros tres sospechosos que quedaron a disposición de la Justicia y la causa ahora suma cuatro detenidos por el homicidio del menor.

Las nuevas detenciones representan otro capítulo en la investigación por el crimen que conmocionó a Villa Junín, donde Leonel quedó atrapado en un ataque que, según la pesquisa, estaba dirigido contra otro integrante de su familia.

Los tres nuevos sospechosos quedaron ahora a disposición de los investigadores, mientras se intenta determinar qué participación tuvo cada uno en el ataque que terminó con la vida del pequeño Leonel.

El asesinato de Leonel Ortiz Fue pasadas lass 21 del lunes, cuando Matías Ortiz, hermano de la víctima, fue interceptado por seis sujetos a bordo de un auto rojo, quienes serían soldaditos del "Porteño", un presunto narco de la zona que sufrió un robo de droga en las últimas horas y apuntaba contra los familiares de Leonel Ortiz por ese hecho.

Acto seguido, comenzaron a dispararle y perseguirlo por los pasillos de la villa Junín. El hermano de la víctima corrió por su vida e ingresó a su domicilio, por lo que los malvivientes a bordo del vehículo descargaron una lluvia de balas contra esa propiedad. Fue allí cuando el niño fue alcanzado por tres proyectiles y quedó gravemente herido.