Dolor y un pedido de justicia: el merendero al que asistía Leonel Ortiz lo despidió con un emotivo mensaje

El asesinato de Leonel Santino Ortiz, de 7 años, dejó un profundo dolor en Villa Junín, Las Heras , donde el pequeño era conocido cariñosamente como “Cachumba” . Entre quienes hoy lo despiden están los integrantes del merendero Manos Solidarias , un espacio al que asistía y donde había construido vínculos con otros niños, profesores, talleristas y vecinos.

“Cachumba” era mucho más que un niño que participaba de las actividades del merendero. Era un chico al que habían visto crecer , que con el paso de los años se ganó el cariño de quienes compartían con él ese espacio. Así lo describieron desde Manos Solidarias al publicar un mensaje tras conocer la noticia de su muerte.

Lo recuerdan como un niño respetuoso, alegre y compañero , siempre dispuesto a compartir con los demás. En el merendero participaba de los talleres de murga y fútbol , donde encontraba un lugar para jugar, aprender, expresarse y compartir con otros chicos de la zona.

Desde Manos Solidarias remarcaron que Leonel había logrado convertirse en alguien cercano para toda la comunidad. Su presencia formaba parte de la vida cotidiana del espacio y de los vínculos que allí se construyen entre los niños y los adultos que los acompañan.

Por eso, su muerte golpeó especialmente a quienes lo conocían. “Detrás de una noticia hay un niño, una familia, amigos, compañeros y un barrio entero que hoy lo llora” , expresaron desde el merendero.

El mensaje publicado por el merendero en Facebook.

El mensaje también buscó ponerle rostro y nombre a una tragedia que, para quienes acompañaron su crecimiento, no puede reducirse a una cifra. Leonel tenía una historia, una sonrisa, amigos y toda una vida por delante, señalaron.

El merendero despidió al pequeño con una frase que sintetizó el dolor de la comunidad: “El Cachumba no era un número, ni una estadística. Era un hijo, un amigo, un compañero de juegos, un niño con una historia, una sonrisa y toda una vida por delante”.

Publicación de redes del comedor Manos solidarias, en la que despiden a Leonel Ortiz y piden justicia por su asesinato.

"Su ausencia nos duele profundamente y tambien nos obliga a preguntarnos que sociedad estamos construyendo cuando un niño no puede estar seguro ni siquiera jugando, creciendo y haciendo su propia vida en su propio barrio" agregaron.

En Manos Solidarias cerraron su mensaje con un pedido que hoy atraviesa a quienes lo conocieron: “Justicia por Leonel”.

El crimen de Leonel Ortiz

Fue durante la noche del lunes, cerca de las 21, cuando varios hombres llegaron a bordo de un automóvil rojo hasta una vivienda de Villa Junín, en Las Heras, donde se encontraban Leonel Santino Ortiz, de 7 años, y su familia. Los sospechosos irrumpieron en el lugar y comenzaron a disparar contra el domicilio.

Ante la ráfaga de disparos, los integrantes de la familia intentaron ponerse a resguardo dentro de la vivienda. Sin embargo, Leonel no logró ingresar a tiempo y quedó en medio del ataque. El pequeño fue alcanzado por tres proyectiles y quedó gravemente herido.

Tras la balacera, vecinos trasladaron al niño en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo, donde recibió atención médica. Pese a los esfuerzos de los profesionales, Leonel finalmente murió como consecuencia de las heridas sufridas.

Cristian Alejandro Cabrera Ramírez fue detenido e imputado como el principal sospechoso del asesinato de Leonel Ortiz ocurrio en la villa Junín, en Las Heras.

De acuerdo con la investigación, el ataque habría tenido como objetivo a uno de los hermanos del niño y estaría relacionado con un presunto robo ocurrido antes del hecho de sangre.

La investigación avanzó durante las horas siguientes y, en la mañana del martes, Cristian Alejandro Cabrera Ramírez fue detenido en el barrio San Martín, señalado como el principal sospechoso por el crimen.

Posteriormente, el fiscal de Homicidios Oscar Malla lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Leonel, en concurso ideal con el mismo delito en grado de tentativa respecto del hermano del niño, quien habría sido el destinatario del ataque.