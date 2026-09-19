El jurado que se opuso al caso de Lindsay Clancy afirma que no tenía ninguna duda de que ella mató a sus hijos deliberadamente

El único miembro del jurado que se opuso al veredicto en el juicio de Lindsay Clancy declaró que "no tenía ninguna duda" de que ella era penalmente responsable del asesinato de sus tres hijos.

"Basándome en todas las pruebas físicas, los testigos clave y lo que presentó la fiscalía, pensé que había pruebas suficientes de que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y que lo planeó", dijo Michael Desronvil en un comunicado a CBS News, socio estadounidense de la BBC.

El juez declaró nulo el juicio el pasado 4 de septiembre después de que el jurado no lograra llegar a un veredicto unánime tras casi 40 horas de deliberación.

Clancy admitió los asesinatos, pero sus abogados argumentaron que sufría de psicosis posparto.

La fiscalía, por su parte, afirmó que los asesinatos fueron premeditados.

Juicio nulo

Clancy, de 36 años, fue acusada de tres delitos de asesinato en primer grado tras estrangular a Cora, de cinco años, Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, en su casa familiar de Massachusetts, antes de saltar por la ventana del segundo piso.

Para que Clancy fuera declarada culpable, el jurado tenía que estar convencido unánimemente, más allá de toda duda razonable, de que ella mató intencionadamente a sus hijos y de que no lo hizo como consecuencia de una afección rara y grave, conocida como psicosis posparto.

El jurado, compuesto por nueve mujeres y tres hombres, consideró diversas opciones, entre ellas la de no culpable por razón de demencia, homicidio involuntario y asesinato en primer grado.

Tras la anulación del juicio, varios miembros del jurado han declarado que la votación se dividió finalmente 11-1 a favor de declarar a Clancy no responsable penalmente.

Desronvil afirmó que creía que las pruebas presentadas en el tribunal demostraban que ella había planeado los asesinatos.

"No tenía ninguna duda", le dijo a la cadena CBS.

"Mientras intentaba explicar las diferentes teorías posibles durante la deliberación, me interrumpían constantemente como si tuviera dudas basadas en las pruebas presentadas", agregó.

Greg Derr / POOL / AFP via Getty Images El juez William Sullivan durante las deliberaciones del jurado en el juicio el pasado 4 de septiembre.

"Montaña rusa de emociones"

Paula Devlin, otra integrante del jurado, declaró a CBS que el jurado había pasado varios días intentando convencer a Desronvil de que cambiara de opinión.

"Todos trabajamos juntos para convencernos a nosotros mismos una vez que llegamos al punto en que el marcador era 10 a 2", dijo.

La presidenta del jurado, una maestra jubilada de quinto grado, describió el no poder llegar a un veredicto como "terrible" y una "montaña rusa de emociones".

Según declaró a la cadena NBC, Desronvil había "admitido que tenía dudas razonables", pero cuando ella empezó a rellenar las hojas del veredicto, él aparentemente dijo: "Pero igual no voy a decir que no es culpable por razón de demencia".

Otro miembro del jurado declaró a la cadena local WBZ-TV, perteneciente a CBS, que la mayoría de los jurados se habían mantenido "muy firmes en su postura" desde el principio y que "el jurado que se oponía no era el único que no estaba dispuesto a ver las cosas desde el punto de vista del otro".

Pero añadieron que, dado que Desronvil no quiso "seguir" el principio de duda razonable ni ofrecer un razonamiento lógico para su postura, consideraron que Clancy no había recibido un juicio justo.

Aunque no se han revelado oficialmente las identidades de los 11 miembros del jurado, en Estados Unidos, una vez finalizado un caso, cualquier jurado puede optar por hablar públicamente al respecto.

Ahora se espera que Patrick Clancy, padre de los niños y exmarido de Lindsay Clancy, hable públicamente sobre el caso el próximo domingo en una entrevista que será televisada.

La expectativa es que hable de su dolor, de los recuerdos de sus hijos y de las teorías conspirativas que han inundado las redes sociales desde que comenzó el juicio.

Él ya dijo que sigue hablando con sus hijos "todo el tiempo" como una forma de mantenerse "conectado con ellos".

Greg Derr / POOL / AFP via Getty Images Kevin Reddington, abogado defensor de Lindsay Clancy, junto a ella durante el juicio.

¿Psicosis posparto?

Durante el juicio, el equipo de defensa de Clancy intentó utilizar como prueba de su psicosis posparto el hecho de que le administraran más de una docena de medicamentos antes de los asesinatos, así como la búsqueda de ayuda en una línea telefónica de prevención del suicidio y en una sala de urgencias.

La psicosis posparto puede incluir alucinaciones y delirios, y sus abogados argumentaron que ella era incapaz de comprender la naturaleza de sus actos o de distinguir entre el bien y el mal.

Un psiquiatra forense que testificó para la defensa afirmó que Clancy experimentó una "alucinación imperativa" y un "delirio de influencia" cuando mató a sus hijos.

Su psiquiatra, sin embargo, testificó a favor de la fiscalía. Dijo que Clancy no mostró signos de psicosis durante sus sesiones, mientras que otro psiquiatra señaló que dicha afección no está reconocida actualmente por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.

Según la ley de Massachusetts, los fiscales debían probar más allá de toda duda razonable que Clancy era penalmente responsable para que el jurado la declarara culpable.

La defensa no tenía que probar su enfermedad mental ni su falta de responsabilidad penal.

En todo caso, la anulación del juicio deja el caso sin resolver y la fiscalía no ha indicado si solicitará un nuevo juicio.

El abogado de Clancy, Kevin Reddington, dijo que espera llegar a un acuerdo con la fiscalía para evitar un segundo juicio. En declaraciones al programa Good Morning America de la cadena ABC, expresó su disgusto por ese único miembro del jurado que no absolvió a Clancy.

Dijo que ese jurado disidente "no aplicó la ley de la duda razonable" en concordancia con las instrucciones del juez y añadió: "Eso no está bien. Y por eso me molestó".

La próxima audiencia judicial está programada para el 29 de septiembre en el Tribunal Superior de Plymouth, en Massachusetts.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC