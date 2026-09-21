Seguirán presos los hermanos acusados por el asesinato de un menor en alta montaña

La Justicia le dictó este lunes la prisión preventiva a los hermanos Ángel David y Jonathan Gustavo Piotto Díaz , quienes se encuentran acusados por el asesinato de Lucas Iván Cruz Jara (17), ocurrido hace poco más de dos meses en la localidad de Polvaredas. De esa manera, los sospechosos continuarán tras las rejas mientras avanza la investigación en su contra.

Fue durante una audiencia celebrada en horas de la tarde en la Sala 6D del Polo Judicial Penal , que la jueza Miriam Núñez hizo lugar al pedido del fiscal Oscar Malla para mantener en la cárcel a los dos presuntos matadores, imputados por los delitos de homicidio simple y homicidio simple en grado de tentativa.

La magistrada del Juzgado Penal Colegiado N°2 tuvo en cuenta las pruebas reunidas por el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) que comprometen fuertemente a los hermanos Piotto Díaz en la causa que investiga el crimen del adolescente.

Básicamente, los dos detenidos quedaron complicados desde el inicio de la pesquisa por las declaraciones del hermano de la víctima, quien fue herido en el episodio y presenció el ataque que acabó con la vida de su familiar. Asimismo, otro testigo presencial apuntó contras los Piotto Díaz y eso se le sumaron una serie de pruebas objetivas.

Así las cosas, los Piotto Díaz dieron su primer paso hacia un posible juicio oral en su contra, donde deberán responder ante la Justicia por el hecho de sangre que se les endilga.

El crimen en Polvaredas

El asesinato de Cruz Jara tuvo lugar pasadas las 21 del domingo 19 de julio en el barrio Cuadro Estación de Polvaredas. La información sostiene que la víctima recibió múltiples puñaladas, una de ellas en el tórax, y murió poco después en el Hospital Dr. Luis Chrabalowski, de Uspallata.

Su hermano también fue atacado con un arma blanca y sufrió varias heridas cortopunzantes, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Central, donde se recuperó favorablemente al cabo de algunos días.

Gabriel Cruz Jara tenía 17 años. MDZ.

Inicialmente, fueron detenidos dos sujetos de apellido Videla y la novia de uno de ellos. Esto debido a que dos de esos sospechosos presentaba cortes en diferentes partes del cuerpo. No obstante, luego se estableció que no estaban vinculados al ataque que acabó con la vida de Cruz Jara, por lo que fueron liberados.

De esa manera, la investigación avanzó hacia los hermanos Piotto Díaz, de 34 y 35 años, respectivamente, quienes fueron detenidos, imputados y ahora quedaron aún más complicados en el expediente tras el dictado de la prisión preventiva en su contra.