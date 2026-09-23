Impactante: un conductor se descompensó, subió con el auto a la vereda y casi provoca una tragedia

El siniestro ocurrió sobre la calle Salta, en el partido de Almirante Brown, cuando el vehículo perdió el control y embistió la fachada de un local de ropa.

Un dramático siniestro vial ocurrió el pasado sábado cerca de las 11:00 en la localidad de San José, partido de Almirante Brown, cuando un hombre que conducía un Chevrolet Corsa sufrió una descompensación repentina, perdió el control del vehículo y terminó subiendo a la vereda e impactando contra el frente de un local de indumentaria.

El hecho se registró sobre la calle Salta, entre Virrey Vértiz y General Aráoz de Lamadrid, una zona de intenso movimiento comercial ubicada a pocas cuadras del límite con el partido de Lomas de Zamora. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del sector, donde se aprecia la trayectoria del auto al desviarse bruscamente de la calzada sin registrar maniobras de frenado previo.

Gentileza Al subir a la acera, el vehículo embistió la estructura exterior del negocio. Como consecuencia del impacto, un gran perchero exhibidor ubicado en el ingreso se desplomó sobre una joven que transitaba por el lugar, causándole diversos golpes y un estado de conmoción.

Hipótesis médica, peritajes viales y estado de la víctima De acuerdo con las actuaciones policiales iniciadas en el lugar, la principal hipótesis apunta a que el conductor sufrió una "descompensación metabólica o neurológica repentina" mientras se encontraba al volante. Esta circunstancia explica la ausencia de marcas de frenada o intentos de esquivar el cordón de la vereda antes de la colisión.

Integrantes de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown y peritos viales examinaron el rodado y descartaron fallas mecánicas previas en el sistema de frenos o la dirección. El caso quedó bajo la órbita de las fiscalías de turno, donde se aguardan los resultados de los análisis de alcoholemia y toxicología practicados al automovilista.