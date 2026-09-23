Se accidentó un ciclista en los senderos de Chacras de Coria y tuvo que ser rescatado

El hombre, de 50 años, perdió el dominio de su bicicleta y se lesionó en los senderos de Chacras de Coria. Fue auxiliado en un sendero y hospitalizado.

El ciclista fue rescatado tras accidentarse en los circuitos de Chacras de Coria.

Un ciclista de 50 años resultó herido tras accidentarse mientras recorría los senderos de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo. Fue localizado por efectivos que patrullaban la zona, recibió los primeros auxilios y tuvo que ser trasladado en un cuatriciclo hasta un sector seguro.

El accidente ocurrió este domingo cerca de las 12.35, cuando efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), Sección Enduro, realizaban patrullajes preventivos en los circuitos El Dedo Pinchado y Los Mosquitos.

El personal recibió un aviso por frecuencia radial y se dirigió hacia la zona indicada. A la altura del sendero Bajada del Mickey encontraron al ciclista, quien había perdido el dominio de la bicicleta.

El operativo de rescate Una vez en el lugar, los efectivos constataron que presentaba una luxación en el hombro derecho y le brindaron las primeras atenciones, de acuerdo con la información del caso.

Para inmovilizar la zona lesionada, le colocaron un cabestrillo. Luego lo trasladaron en un cuatriciclo policial hasta un sector seguro, donde se encontraba su vehículo particular.