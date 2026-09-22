Atacó una camioneta en pleno centro y lo atraparon en minutos: el seguimiento por cámaras de seguridad
El sospechoso quedó registrado tras provocar daños en una camioneta estacionado. Las cámaras siguieron su recorrido por el centro y permitieron detenerlo.
Un seguimiento por cámaras de seguridad permitió detener en minutos a un hombre que la noche del domingo atacó una camioneta en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. El sospechoso fue localizado mientras caminaba por la Peatonal Sarmiento y quedó aprehendido.
El episodio ocurrió cerca de las 21, cuando fue advertido un daño sobre una camioneta estacionada en inmediaciones de 9 de Julio y Rivadavia.
A partir de ese momento, el Centro de Monitoreo Capital comenzó a seguir mediante las cámaras el desplazamiento del sospechoso, que avanzaba por la Peatonal Sarmiento en dirección a plaza Independencia.
Los operadores utilizaron distintas cámaras ubicadas en el microcentro para mantenerlo localizado y transmitir información sobre su recorrido al personal policial que se encontraba en la zona.
El seguimiento tras el ataque a la camioneta
A las 21.05, apenas seis minutos después de registrado el episodio, efectivos policiales lograron interceptar al hombre en inmediaciones de Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento.
En paralelo, personal de la Unidad Operativa Policial entrevistó al propietario de la camioneta y constató los daños registrados en el vehículo. El hombre fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia.