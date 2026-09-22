Horror en Córdoba: mató de un escopetazo a su hijastro de 16 años y los detalles son escalofriantes

Un adolescente de 16 años fue asesinado de un escopetazo en la cabeza en una zona rural de Copacabana, en el norte de Córdoba . El principal sospechoso del crimen es su padrastro, un hombre de 31 años, según informaron fuentes vinculadas a la investigación.

El hecho ocurrió en el paraje Las Higueras Viejas, ubicado en el departamento Ischilín, y es investigado por la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, a cargo de Analía Cepede.

De acuerdo con las primeras informaciones, el episodio se habría desencadenado durante la noche, luego de una fuerte discusión entre el padrastro del adolescente y la madre del joven.

Según la reconstrucción inicial que manejan los investigadores, la mujer habría salido de la vivienda para pedir ayuda. En ese momento, el hombre habría atacado a su hijastro y le habría efectuado el disparo que provocó su muerte.

Tras el hecho, efectivos de la Policía Rural y de la Departamental Ischilín desplegaron un operativo en la zona para avanzar con las primeras medidas y determinar cómo ocurrió el homicidio.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y la Justicia intenta reconstruir la secuencia completa del episodio, además de establecer las responsabilidades correspondientes.

La causa fue caratulada como femicidio vinculado, una figura que contempla el homicidio de una persona vinculada a una mujer en un contexto de violencia de género. En este caso, los investigadores buscan determinar qué relación tuvo el crimen del adolescente con el episodio de violencia que habría tenido como protagonista a su madre.

También investigan a otra persona

En el marco de las primeras actuaciones también surgió el nombre de un hermano de la víctima como posible involucrado. Sin embargo, hasta el momento no fueron informadas oficialmente las circunstancias de esa presunta participación ni cuál es su situación procesal.

Tampoco existe información coincidente sobre la situación del principal sospechoso. Mientras algunas versiones indican que habría al menos una persona detenida, otras señalan que el padrastro escapó del lugar y que era buscado mediante un operativo cerrojo.

Por el momento, la Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las responsabilidades de cada una de las personas que pudieron haber tenido participación en el hecho.