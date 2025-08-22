Mató a su hijo de un escopetazo y zafó de la perpetua: un jurado determinó que le disparó por accidente

Cristóbal Emiliano Almendra Blázquez tiene 72 años y se encontraba acusado de matar a su hijo , Facundo Almendra (36) de un escopetazo a fines de 2023 en San Carlos . Este viernes, en el marco del juicio en su contra, un jurado popular estableció que el jubilado disparó por accidente y no tuvo intenciones de acabar con la vida la víctima.

Los doce ciudadanos alcanzaron el veredicto la tarde de este viernes en el Polo Judicial Penal , luego de los alegatos de cierre que se realizaron durante la mañana, y determinaron que el septuagenario fue culpable del delito de homicidio culposo , calificación que prevé penas de 1 a 5 años de prisión.

De esa forma, Almendra padre esquivó una posible condena a prisión perpetua , ya que había llegado al debate imputado por homicidio agravado por el vínculo . El fiscal en jefe de la Unidad Fiscal Valle de Uco, Javier Pascua , sostuvo durante todo el juicio la hipótesis de que el jubilado asesinó intencionalmente a su hijo.

No obstante, los jueces de los hechos se inclinaron por la teoría de la defensa, que apuntaba a un hecho accidental. Incluso, Almendra padre pidió la palabra antes de que el jurado pasara a deliberar y aseguró que jamás quiso matar a su hijo: "Saqué la escopeta para asustarlo, no era para pegarle un tiro. Lo juro por Dios y la Virgen. Jamás podría darle un tiro a mi hijo. No sé cómo salió el tiro, jamás quise hacerlo", afirmó el hombre que llegó al debate con detención domiciliaria .

A raíz del veredicto del jurado, la juez técnica Laura Guajardo decidió pasar a un cuarto intermedio para ultimar los detalles previo a la audiencia de cesura , que se fijó para el miércoles 27, en la que las partes pueden ofrecer pruebas y argumentar la pena que consideren correspondiente para el acusado.

En tanto, sobre el final de la audiencia el defensor Fernando Peñaloza solicitó el cese de la prisión preventiva, teniendo en cuenta que la pena que arriesga el imputado es excarcelable. Ante eso, la magistrada le corrió vista al Ministerio Público Fiscal (MPF) y Pascua solicitó que se mantenga la medida cautelar hasta la audiencia de cesura, por lo que Guajardo pasó nuevamente a cuarto intermedio para resolver esa situación.

Pese a eso, la magistrada terminó dándole la derecha a la defensa y ordenó el cese de la prisión preventiva, entendiendo que el tiempo de que el hombre llevaba detenido excedía el mínimo del delito por el que fue hallado culpable. Así las cosas, Almendra padre fue liberado de manera inmediata y deberá presentarse la próxima semana a la audiencia de cesura en la que se definirá la pena en su contra.

Disparo y muerte en San Carlos

El violento episodio tuvo lugar el 11 de diciembre de 2023, cerca de la medianoche, en una vivienda de calle Tucumán, en La Consulta, departamento de San Carlos. Según la investigación, padre e hijo mantuvieron una discusión que terminó de forma trágica cuando Cristóbal Almendra, en ese entonces de 70 años, le disparó a corta distancia a su hijo, Facundo, con una escopeta.

Facundo Almendra, asesinado por su padre. Foto: Facebook Facundo Almendra, asesinado por su padre. Foto: Facebook

Tras el episodio, Almendra hijo fue trasladado rápidamente en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Scaravelli de Tunuyán, donde permaneció internado en terapia intensiva durante 19 días. Después de ese lapso, falleció el 30 de diciembre.

Cristóbal fue detenido esa misma noche y quedó imputado por homicidio agravado por el vínculo. Si bien en un primer momento, estuvo alojado en una comisaría de San Carlos y luego fue trasladado a un penal provincial, luego fue beneficiado con la detención domiciliaria, en mayo de 2024, tras varios pedidos de su defensa. Este viernes terminó siendo hallado culpable por el homicidio accidental de su hijo.