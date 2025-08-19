Quién es Marius Borg Høiby, el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega al que imputaron por cuatro delitos de violación

El hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega fue acusado de 32 delitos, incluyendo cuatro cargos de violación.

Los cargos contra Marius Borg Høiby, de 28 años, incluyen también presuntamente haber abusado de una expareja y violar una orden de alejamiento en contra de otra de sus exparejas.

El joven es hijo de una relación de la princesa Mette-Marit previa a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, futuro rey de Noruega.

Høiby, quien ha habado públicamente de sus problemas con el alacohol y las drogas, niega las acusaciones más graves en su contra, pero planea declararse culpable de algunos cargos menores cuando comience el juicio, según le dijo su abogado, Petar Sekulic, a la agencia de noticias Reuters.

Podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de prisión si es declarado culpable de los cargos más graves.

El padre biológico de Høiby -Morten Borg- y la princesa Mette-Marit estuvieron juntos en los años 90 cuando ella formaba parte de la escena de la música house en Noruega, y también ha tenido sus propios problemas con el alcohol y las drogas.

Marius Borg Høiby saltó a la escena pública en 2001 cuando, con apenas 4 años, su madre se casó con el príncipe Haakon de Noruega.

De este matrimonio nacieron dos hijos que, a diferencia de Høiby, sí tienen derechos sucesorios: la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.

Getty Images Al no ser parte oficial de la familia real, Høiby no tiene títulos ni responsabilidades. Aún así se crió dentro de la realeza junto a la princesa Mette-Marit.

Historial de acusaciones

A Høiby también se le ha acusado de filmar los genitales de varias mujeres sin su conocimiento ni consentimiento, según declaró a la prensa el fiscal Sturla Henriksbø.

"(Høiby) No está de acuerdo con las acusaciones de violación y violencia doméstica", declaró el abogado del joven a la agencia Reuters.

El martes, el príncipe Haakon hizo referencia a las acusaciones en contra de su hijastro y dijo que la decisión final recaía en los tribunales, añadiendo que todos los implicados en el caso "probablemente lo consideren complejo y difícil", según informó la radiotelevisión pública noruega NRK.

Las cuatro presuntas violaciones ocurrieron entre 2018 y 2024, y una de ellas presuntamente tuvo lugar después de fuera arrestado, según NRK.

Høiby, quien no ostenta título real ni funciones oficiales, fue arrestado tres veces el año pasado: en agosto, septiembre y noviembre.

Había estado bajo investigación desde su arresto en agosto por sospecha de agresión. En junio, la policía declaró que era sospechoso de tres violaciones y otros 23 delitos. El fiscal dijo que el juicio podría tener lugar en enero y durar unas seis semanas.

Getty Images Borg Høiby, de pie junto a su padrastro y el resto de la familia real noruega, en una imagen de 2011.

El caso de la fiscalía

El fiscal Sturla Henriksbø subrayó que Høiby no recibiría ningún favoritismo por su parentesco con la familia real: "No se le va a tratar con mayor ligereza ni con mayor severidad" que a cualquier otra persona en circunstancias similares.

Henriksbø añadió que los investigadores cuentan con material audiovisual —videos y fotos— que, según la fiscalía, respaldan parte de la acusación.

La fiscalía, además, identificó públicamente a una de las denunciantes, según la agencia AFP: su exnovia Nora Haukland, quien presuntamente sufrió maltrato físico y psicológico en 2022 y 2023.

Høiby ya admitió una parte de los hechos: reconoció agresión y vandalismo cuando lo arrestaron en agosto de 2024.

En una declaración pública, diez días después de su arresto, dijo haber actuado "bajo los efectos del alcohol y la cocaína después una discusión", además de mencionar problemas de salud mental y una lucha "durante mucho tiempo contra el abuso de sustancias".

Cuando surgieron las denuncias de violación en noviembre, pasó una semana bajo custodia —un hecho inusual para alguien con vínculos con la Casa Real— y, después de quedar en libertad, ingresó en un centro de rehabilitación en Londres.

