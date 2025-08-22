Unidos por el delito: madre e hijo fueron condenados por un asalto a mano armada

Hace exactamente un año, una madre y su hijo cayeron por un asalto armado en Guaymallén . Los sospechosos se movilizaban en auto e intentaron robarle a una joven, pero no lo consiguieron. En la huida, fueron detenidos con una pistola y envoltorios de cocaína y marihuana en su poder. Ahora, ambos fueron condenados por el hecho de inseguridad.

El juicio oral y público contra Anahí Guadalupe Pérez Cisterna y Ángel Nicolás Pérez Vera , de 39 y 23 años, respectivamente, tuvo su inicio el 1 de julio y finalizó esta semana, cuando la jueza Carmen Magro dictó la sentencia contra madre e hijo en la causa que investigó el fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Daniel Sánchez Giol .

La magistrada del Tribunal Penal Colegiado N°2 le impuso a la mujer una pena de 3 años de prisión por el delito robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa , en calidad de partícipe secundaria. Además, se le dictó la reincidencia y unificaron el castigo en un total de 8 años de cárcel en efectivo, debido a que en marzo había sido condenada a 6 años y 10 meses de reclusión por la Justicia federal , en la causa que le iniciaron por las drogas incautadas el día de su detención.

Asimismo, su hijo terminó sentenciado a la pena de 5 años de encierro como autor del robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa por el hecho en el que actuó junto a su madre y por otro expediente de robo agravado por ser en poblado y en banda de 2021. Mientras que fue absuelto por la duda en una causa de amenazas simples en contexto de violencia de género en la que era investigado.

En tanto, al igual que su madre, fue condenado meses atrás por infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes) en la causa federal, aunque recibió un castigo mucho menor: un año de prisión en suspenso. Así las cosas, la jueza Magro decidió unificar las penas en un total 5 años y 5 meses de cárcel .

El asalto en Guaymallén

El procedimiento en el que atraparon a Anahí y Ángel Pérez comenzó alrededor 23.40 del miércoles 21 de agosto del año pasado, cuando policías de la Comisaría Novena patrullaban el distrito de Villa Nueva y una chica les pidió auxilio mientras pasaban por el cruce de calle Julio Argentino Roca y callejón Ruiz Villanueva.

La joven, de 26 años, se encontraba consternada y les relató a los uniformados que instantes antes fue sorprendida por Ángel Pérez que bajó de un Chevrolet Corsa blanco y la abordó con un arma de fuego. Acto seguido, mediante amenazas, le exigió que le entregara su celular.

WhatsApp Image 2025-08-21 at 20.15.07 La pistola Bersa incautada en el procedimiento. Gentileza.

No obstante, el asaltante notó que se acercaba la movilidad policial y, sin alcanzar a sustraer las pertenencias de la víctima, se dirigió hacia el vehículo que lo esperaba a pocos metros. Sin embargo, con la intención de perder de vista a los efectivos, siguió caminando hacia el interior de un canal de tierra, donde finalmente le dieron alcance y lo detuvieron ya entrada la madrugada del jueves 22.

En tanto, su madre intentó darse a la fuga en el auto, pero fue inmediatamente interceptada por la patrulla policial y también terminó detenida. Seguidamente, al requisar el vehículo, los funcionarios hallaron dos bolsas de nailon: una contenía 101 gramos de cocaína y la otra 159 gramos de hojas de cannabis.

WhatsApp Image 2025-08-21 at 20.15.07 (1) La bolsa de cocaína que encontraron dentro del auto conducido por Anahí Pérez. Gentileza.

Pero eso no fue todo, ya que mediante un rastrillaje que se practicó en los alrededores de la escena, los policías dieron con una pistola Bersa Thunder calibre .380, la cual tenía un cartucho en el almacén, es decir, estaba lista para el disparo.

Luego de la detención, surgió la hipótesis de que Anahí y Ángel Pérez eran los autores de una serie de asaltos de similares características que se habían registrado en los días previos. No obstante, no surgieron pruebas que permitieran vincularlos con esos hechos y, por eso, sólo fueron condenados por el asalto armado que los depositó tras las rejas.