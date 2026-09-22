Murió Morena González, la joven que fue embestida por un auto en las Picadas de Lavalle
La joven murió tras permanecer internada en terapia intensiva del Hospital Central. Fue una de las personas alcanzadas por el Chevrolet 400.
Morena González la joven que resulto herida tras ser embestida por un Chevrolet 400 en Las Picadas de Lavalle, murió luego de permanecer varios internada en el Hospital Central. La joven había quedado gravemente herida luego de que el auto perdiera el control, saliera de la pista e impactara contra una de las estructuras donde se encontraba el público.
De acuerdo con fuentes hospitalarias, Gonzalez permanecía en terapia intensiva, en estado crítico y con riesgo de vida en el Hospital Central debido a las graves lesiones que había sufrido durante el siniestro. Finalmente, pese a la atención médica recibida, se confirmó su fallecimiento en horas de la tarde.
La secuencia del accidente
El choque ocurrió el domingo alrededor de las 17.05, mientras se desarrollaban las Picadas de Lavalle. Cuando un Chevrolet 400, que había largado junto a un Fiat Uno, recorrió aproximadamente 50 metros antes de desviarse de su trayectoria y terminar impactando de lleno contra el muro que separaba la pista de las gradas.
La secuencia fue rápida. Después de la largada, el Chevrolet 400 y el Fiat Uno comenzaron a avanzar por la pista. Sin embargo, cuando apenas habían transcurrido unos metros, el primero de los vehículos se desvió de su recorrido y se fue directamente hacia el sector de protección.
El auto atravesó la trayectoria y chocó contra el muro ubicado frente a las gradas, alcanzando a algunas de las personas que se encontraban detrás de la estructura.
El impacto generó momentos de tensión entre quienes estaban en el predio. El conductor del Chevrolet logró salir con ayuda de algunas personas del vehículo y fue retirado de la zona de la pista, mientras se desplegaba la asistencia para las personas que habían resultado heridas.
Como consecuencia del accidente, cuatro personas resultaron lesionadas, dos de ellas con heridas de gravedad, entre ellas Morena Gonzalez.
En el predio había dos ambulancias privadas, cuyos equipos comenzaron a asistir a los heridos tras el impacto. Algunos de ellos fueron trasladados posteriormente al Hospital Sícoli, mientras que Gonzalez fue trasladada al Hospital Central donde permaneció internada hasta su fallecimiento.
Una tragedia que ahora suma una víctima fatal
El accidente había generado conmoción por la violencia del impacto y por la cantidad de personas que terminaron heridas. Ahora, la muerte de Morena González profundizó la tragedia ocurrida durante la jornada de picadas.
La investigación está a cargo de la Fiscal de Transito Gisele Lana quien espera el resultado de los peritajes realizados en el auto involucrado, en la escena y los testimoniales para reconstruir la mecanica del accidente y definir las responsabilidades por el tragico accidente.