Murió Morena González, la joven que fue embestida por un auto en las Picadas de Lavalle

La joven murió tras permanecer internada en terapia intensiva del Hospital Central. Fue una de las personas alcanzadas por el Chevrolet 400.

Morena Gonzalez falleció producto de las graves heridas sufridas durante el accidente ocurrido en Las Picadas de Lavalle.

Morena González la joven que resulto herida tras ser embestida por un Chevrolet 400 en Las Picadas de Lavalle, murió luego de permanecer varios internada en el Hospital Central. La joven había quedado gravemente herida luego de que el auto perdiera el control, saliera de la pista e impactara contra una de las estructuras donde se encontraba el público.

De acuerdo con fuentes hospitalarias, Gonzalez permanecía en terapia intensiva, en estado crítico y con riesgo de vida en el Hospital Central debido a las graves lesiones que había sufrido durante el siniestro. Finalmente, pese a la atención médica recibida, se confirmó su fallecimiento en horas de la tarde.

La secuencia del accidente El choque ocurrió el domingo alrededor de las 17.05, mientras se desarrollaban las Picadas de Lavalle. Cuando un Chevrolet 400, que había largado junto a un Fiat Uno, recorrió aproximadamente 50 metros antes de desviarse de su trayectoria y terminar impactando de lleno contra el muro que separaba la pista de las gradas.

El hecho ocurrió en en Las Picadas de Lavalle, luego de que un Chevrolet 400 perdiera el control e impactara de lleno contra un muro que separaba la pista del público. La secuencia fue rápida. Después de la largada, el Chevrolet 400 y el Fiat Uno comenzaron a avanzar por la pista. Sin embargo, cuando apenas habían transcurrido unos metros, el primero de los vehículos se desvió de su recorrido y se fue directamente hacia el sector de protección.

El auto atravesó la trayectoria y chocó contra el muro ubicado frente a las gradas, alcanzando a algunas de las personas que se encontraban detrás de la estructura.