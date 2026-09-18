Conmoción: murió Eugenio Zanetti, artista argentino ganador de un Oscar, a los 79 años

El prestigioso artista cordobés Eugenio Zanetti falleció este viernes en Buenos Aires a los 79 años. Según confirmó su círculo íntimo, el creador se había sentido mal durante un ensayo de la ópera Los Cuentos de Hoffmann en el Teatro Colón; al regresar a su domicilio, sufrió una descompensación que le provocó la muerte.

Su deceso ocurre a pocas semanas de su cumpleaños número 80, el 19 de octubre, y en un momento de plena efervescencia laboral.

Nacido en la capital cordobesa, Zanetti dio sus primeros pasos cursando el primer año de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba durante la década de 1960. Estos conocimientos forjarían luego su visión como director de arte. Muy joven, participó en la filmación de Medea, dirigida por Pier Paolo Pasolini, lo que anticipó una carrera que lo llevaría a trabajar junto a las figuras más grandes de la industria.

El reconocimiento máximo llegó en 1996 cuando la Academia de Hollywood le otorgó el premio Oscar a Mejor Dirección de Arte por su trabajo en Restauración (Restoration). Tres años más tarde, su talento visual volvió a ser celebrado con una nueva nominación al Oscar por Más allá de los sueños, el filme protagonizado por Robin Williams.

Su labor también fue ampliamente reconocida en su país. En 2010, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina le entregó un Cóndor de Plata especial por el Bicentenario, reconociendo su aporte a la difusión de los profesionales argentinos en el exterior. Compartió esta distinción con Juan José Campanella, Luis Puenzo, Gustavo Santaolalla y Luis Bacalov.

Zanetti nunca transitó una sola disciplina. Construyó una carrera donde la escenografía, la pintura, el teatro y la ópera dialogaban constantemente, fusionando una búsqueda estética propia con una profunda dimensión espiritual. Quienes lo acompañaron en sus últimos días lo definieron con una frase contundente: "No paraba de trabajar".

Su vínculo con Córdoba permaneció como un pilar fundamental en su vida. Días antes de su muerte, Zanetti regresó para inaugurar la muestra "Eugenio Zanetti. El hombre que habita muchos mundos". Esta retrospectiva, que cobra un significado inmenso tras su partida, recorre la multiplicidad que definió su obra.

La exposición, que sirve hoy como homenaje y testamento de su trayectoria, permanecerá abierta al público con entrada libre y gratuita hasta el 8 de enero de 2027, de 9 a 16 horas, en el Museo Tamburini de Bancor, ubicado en San Jerónimo 166.