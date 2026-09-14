Murió el padre del primer ministro del Reino Unido: qué enfermedad padecía

Roy Burnham murió tras padecer Alzheimer. Su hijo y primer ministro del Reino Unido suspendió su agenda oficial y canceló una conferencia prevista en Brighton.

La muerte de Roy Burnham, padre del primer ministro del Reino Unido, fue anunciada por su hijo Andy. El dirigente suspendió sus compromisos previstos para este lunes y martes. Burnham padecía Alzheimer, una condición sobre la que su hijo ya había hablado públicamente al referirse a la atención social para adultos.

Entre las actividades suspendidas por el actual primer ministro del Reino Unido se encontraba una conferencia prevista para el martes en Brighton, de acuerdo con la información difundida por The Guardian. La BBC también informó sobre la decisión del primer ministro de dejar de lado sus compromisos ante la muerte de su padre.

El padre de Andy Burnham, el primer ministro del Reino Unido, padecía Alzheimer. X La enfermedad que padecía Roy Burnham Roy Burnham padecía Alzheimer, una enfermedad sobre la que su hijo había hablado anteriormente de manera pública. Según la BBC, el primer ministro había mencionado la situación de su padre al explicar su determinación de avanzar con cambios en la atención social destinada a adultos en Inglaterra.

La condición de Burnham había avanzado al punto de afectar su conocimiento sobre algunos acontecimientos vinculados con la vida de su propio hijo. De acuerdo con la información difundida, Andy había contado que su padre no sabía que él se había convertido en primer ministro en julio debido al estado de su enfermedad.