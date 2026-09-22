"Lucho por su vida y por la de mi nieta": el femicidio de Abril Bissotto y la herida que quedó en su familia

Abril Morena Bissotto tenía 20 años y estudiaba Enología. Para sus padres, Delia Maria Lombino y Walter Raul Bissotto , era una joven muy cercana, alegre, buena hija, excelente persona y sobre todo una gran madre. Pero le arrebataron la vida el 12 de septiembre de 2024 . Dos años después de la tragedia, su familia reclama justicia por el femicidio

La segunda audiencia del juicio por jurados por el femicidio de Abril Morena Bissotto volvió a poner en el centro de la escena los últimos minutos de vida de la joven de 20 años y los momentos del ataque contra su hija de un año y nueve meses. Morena Bissotto fue asesinada a puñaladas y su hija atacada del mismo modo por Omar Facundo Poblete en en una vivienda de calle Padre Vera al 500, en Maipú.

Durante la jornada se incorporaron distintos testimonios , especialmente el de los padres de la víctima, vecinos y de la expareja de Poblete, Luciana Castellanos , quien llegó al domicilio, intervino y salvó a la menor durante el hecho de sangre.

Ademas, se reconstruyó la secuencia de los hecho , que fue lo que vieron y cómo se desarrolló el episodio desde la vivencia de los testigos, así como distintos aspectos relacionados con la vida, relaciones y convivencia del sindicado homicida.

Hoy se realizó el segundo día del juicio por jurados por el femicidio de Abril Morena Bissoto, ocurrido en septiembre de 2024.

Frente a todo estos relatos , estuvieron los padres de Abril Morena Bissotto, Delia Maria Lombino y Walter Raul Bissotto , quienes no solo actuaron de testigos, sino que también estuvieron presenciando junto con familiares y amigos el segundo día del juicio por jurados.

Para Walter, estar allí no es solamente asistir a un juicio. Es volver, de alguna manera, a aquellos momentos que marcaron para siempre a su familia.

Omar Facundo Poblete esta acusado por el femicidio de Abril Morena Bissoto.

“Es duro estar presente acá, sobre todo porque la víctima de esto es nuestra hija y nuestra nieta”, expresó en diálogo con MDZ.

El padre de Abril reconoció que escuchar los testimonios, y conocer detalles que hasta ahora desconocía vuelve todavía más dolorosa la jornada. Entre esos datos, hubo uno que lo impactó especialmente: las 50 puñaladas que recibió su hija.

“Yo no sabía que este hombre le había dado cincuenta puñaladas. Sabía que la había atacado, pero no sabía que la había atacado de esa forma”, contó.

“Me imagino sus últimos momentos intentando defenderse”

Walter recordó el momento en que la familia recibió la noticia y llegó hasta la vivienda. Su hija ya no estaba con vida y la pequeña, que entonces tenía un año y nueve meses, se encontraba dentro de una ambulancia.

“Llegamos al lugar y la nena estaba dentro de una ambulancia y nuestra hija en la pieza. No tuvimos oportunidad de verla”, relató. Desde entonces, explicó, una de las imágenes que más lo persigue es imaginar los últimos momentos de Abril.

Abril Morena Bissoto junto a su madre Delia María Lombino.

“Solo me imagino sus últimos momentos intentando defenderse a ella y a la niña”, sostuvo. El dolor también golpeó con fuerza a Delia, su esposa, quien actualmente recibe atención psicológica.

Walter contó que volver a encontrarse con Poblete durante el juicio fue especialmente difícil para ella. “Le duele tener que verlo ahí. Se largó a llorar apenas lo vio”, relató.

La pequeña que pregunta por su mamá

Pero si hay una herida que permanece abierta en la familia es la de la hija de Abril. La niña sobrevivió al ataque, pero quedó con una cicatriz en el cuello y 19 puntos de sutura.

Walter explicó que, después del hecho, la pequeña pasó de ser una niña alegre a mostrarse más apagada. Con el tiempo comenzó a recuperarse, aunque todavía existen marcas que van mucho más allá de la cicatriz.

“No se deja tocar el cuello y pregunta constantemente por su mamá”, contó.

Abril Morena Bissotto tenía de 20 años y estudiaba enología.

Y hay una escena que el abuelo guarda con especial emoción: “A veces mira la luna y pregunta por su mamá”. La familia, siguiendo las indicaciones de los profesionales que la acompañan, decidió explicarle la verdad sobre Abril.

Actualmente la niña asiste a una salita de tres y, cuando cumpla cuatro años, comenzará también un tratamiento psicológico. “Es una niña muy fuerte pese a todo lo que le pasó a ella y a su madre”, destacó Walter.

El padre de la niña y una familia que se distanció

Walter también habló sobre el padre de su nieta. Lo recordó como un buen joven y un padre amoroso, muy querido por Abril y por la pequeña. Sin embargo, después del femicidio, dejó de tener contacto con la familia.

“Después del hecho simplemente no volvió a aparecer. No sabemos por qué, nosotros nunca lo echamos ni nada”, explicó.

Abril Morena Bissotto tenía 20 años cuando fue asesinada a puñaladas por su concuñado.

El vínculo con la familia paterna de la niña también cambió después de la tragedia. Walter señaló que hubo un distanciamiento, aunque destacó que durante el juicio estuvieron presentes el padre y una hermana del joven, quienes se mostraron afectados por lo ocurrido.

Mientras tanto, los abuelos avanzan con los trámites legales para obtener la guarda de la menor, ya que son ellos quienes se hicieron cargo de su crianza y acompañamiento desde el asesinato de Abril.

“No tenía ninguna razón para hacerlo”

Walter admitió que todavía hay una pregunta que la familia no logra responder: por qué Poblete atacó a su hija. “Aún no sé por qué lo hizo. No lo sabemos. Eso lo sabe él y su conciencia, pero no tenía razón para hacerlo, para matarla y atacar a la niña”, sostuvo.

Abril Morena Bissotto y Omar Facundo Poblete.

El padre de Abril explicó que nunca tuvo trato con Poblete. Su vínculo era con Martín, el padre de la niña, y con el padre de este, pero nunca había mantenido conversaciones con el acusado.

Por eso, también le resulta difícil comprender cómo pudo desencadenarse un ataque semejante. “Lo que más raro se me hace es que Morena nunca habló de algún problema que haya tenido con él”, señaló.

Abril, más allá del crimen

En medio de un juicio que inevitablemente la reconstruye a través de la violencia que sufrió, Walter quiso recuperar también a la Abril que existía antes de aquella tragedia.

La recordó como una joven alegre, buena hija y muy cercana a su madre, con quien tenía una relación de enorme confianza. Estudiaba enología, tenía proyectos para su futuro y quería profundamente a su hija.

“Tenía muchos proyectos, entre ellos su carrera de enología. Quería mucho a su novio y, sobre todo, a su hija, que era su felicidad”, recordó.

Para Walter, esa es la imagen que quiere conservar: la de una joven que tenía una vida por delante, una carrera que soñaba terminar y una hija a la que amaba profundamente.

Ahora, mientras el juicio avanza, la familia espera que todo aquello que ocurrió aquella mañana pueda ser esclarecido y que la Justicia determine la responsabilidad de Poblete. “Espero que se haga justicia y que Poblete sea condenado por el crimen contra mi hija y mi nieta”, concluyó Walter.

Ataques, puñaladas y la herida mortal

Abril Morena Bissotto fue asesinada a cuchillazos por Omar Poblete minutos después de las 9 del 12 de septiembre de 2024, en la casa de sus suegros de calle Padre Vera al 500 de Maipú. Poblete la sorprendió y la lesionó en el cuello y rostro y en el cuerpo, además, le propinó puntazos en el cuello a su hija de 1 año y nueve meses.

El hombre, que por la relación familiar vivía en el sector trasero del terreno junto a su pareja y sus tres hijos, escapó corriendo por las calles y fue atrapado rápidamente por la Policía en calle Palma y 20 de Junio. Tenía su vestimenta llena de sangre.

Abril Morena Bissotto, la víctima de femicidio.

En la escena del crimen los uniformados hallaron el arma blanca utilizada, mientras en el lugar se presentó la esposa del acusado. Declaró que su marido estuvo toda la noche consumiendo drogas-los exámenes toxicológicos dieron positivo de cocaína- y que el ataque lo habría cometido cuando ella fue a llevar a los chicos al colegio.

Omar Facundo Poblete, sin forzar ninguno de los ingresos, entró al hogar de las víctimas y agredió violentamente a Bissotto y su hija de un año y nueve meses de edad. Bissotto recibio 50 puñaladas distribuidas en brazos mano, rostro y cuello, esta última seria la que ocasionó su muerte.

En tanto a la menor, el hombre la atacó y le propinó una puñalada en el cuello, sin embargo, debido a la intervención de su esposa y algunos vecinos la menor pudo ser rescatada en medio de la escena y atendida en un centro asistencial.

De acuerdo con la investigación, nadie sabe por qué este sujeto actuó de la manera que lo hizo. Los testigos, principalmente los familiares, refieren que la joven de 20 años y el detenido prácticamente no tenían relación. Ninguno hizo mención a un conflicto previo o discusión en los últimos días.

Omar Poblete, el sindicado femicida.

Testigos coincidieron en que Poblete estaba "perdido" por las adicciones, motivo por el cual lo apartaban y le pedían de manera frecuente que se fuera del domicilio. "Iba y venía, su mujer lo sacaba permanentemente", explicaron. Incluso, había regresado cerca de la medianoche del día del crimen, y desde ese momento no tuvo ningún contacto con Bissotto hasta que la asesinó a sangre fría, de acuerdo con la investigación.

Ahora será el jurado el que deberá evaluar las distintas teorías expuestas durante los alegatos y contrastarlas con los testimonios, pericias y demás pruebas incorporadas al debate. La definición deberá establecer no solo la responsabilidad de Omar Poblete por la muerte de Abril Morena Bissotto, sino también bajo qué figura penal corresponde encuadrar el hecho.