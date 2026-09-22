El primer detenido por un histórico secuestro de cocaína y la búsqueda del hermano que sigue prófugo

La captura de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia federal se concretó este martes durante un control vehicular en Guaymallén . El sujeto tenía un pedido vigente desde noviembre de 2025, como sospechoso del histórico secuestro de 91 kilos de cocaína que se concretó el año pasado en Mendoza. Su hermano, también requerido por las autoridades, continuaba prófugo .

La detención se produjo alrededor de las 11.40, en la intersección de Bandera de los Andes y Urquiza , donde efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida ( UCAR ) realizaban un control de vehículos y personas cuando frenaron una camioneta Ford Ranger blanca para identificar a su conductor.

Durante las tareas utilizaron tecnología biométrica y el sistema arrojó que el hombre tenía un pedido de captura vigente . La medida había sido solicitada el 28 de noviembre de 2025 por la Unidad Fiscal Mendoza .

Ante la situación, los efectivos solicitaron apoyo al Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) y hasta el lugar llegó un móvil de la Unidad de Acción Preventiva ( UAP ). De esa manera, el hombre identificado como Jorge Daniel Murillo Tolaba , de 30 años, fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento también se secuestraron cerca de 2 millones de pesos , dólares , chips de telefonía celular y otros elementos de interés para la causa.

El secuestro de cocaína que originó la investigación

El pedido de captura está relacionado con la investigación que se inició a partir del allanamiento realizado en Guaymallén, donde fueron encontrados 92 ladrillos de cocaína, con un peso total de 90,980 kilos.

Tal como lo adelantó MDZ el año pasado, días después de aquella histórica incautación, Héctor Miguel Murillo Tolaba quedó señalado como el principal apuntado por el cargamento encontrado en la vivienda de calle Paraná.

El hombre, de origen salteño y radicado desde hacía varios años en Mendoza, era el propietario del inmueble donde estaba oculta la droga y, de acuerdo con la investigación, también quedó vinculado al expediente su pareja, Sandra Nievas.

Los 91 kilos de marihuana incautados el año pasado en Maipú. MDZ.

En ese domicilio también encontraron 232 gramos de cocaína, un envoltorio con cogollos y picadura de cannabis, cinco celulares, una tablet, una libreta con anotaciones, documentación y un rollo de cinta adhesiva amarilla similar a la utilizada para cubrir los ladrillos de cocaína. Además, los investigadores secuestraron 80.750 dólares, 1.237.310 pesos argentinos y 227.000 pesos chilenos.

A partir de aquella investigación, la Justicia avanzó sobre distintos integrantes del entorno familiar y ahora la causa suma la detención de Jorge Daniel Murillo Tolaba, mientras continúa la búsqueda de su hermano Héctor Miguel, quien también tiene un pedido de captura vigente.