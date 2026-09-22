San Juan: robó una cámara de seguridad, la instaló en su casa y el dueño lo espiaba en vivo

La Policía de Rawson allanó una vivienda en el barrio Alameda tras el seguimiento en tiempo real que realizó la víctima desde su celular.

Un insólito hecho policial ocurrió en el departamento de Rawson, provincia de San Juan, donde un hombre sustrajo una cámara de seguridad del frente de una vivienda y, sin advertirlo, continuó transmitiendo imágenes en tiempo real hacia el celular del damnificado. La señal en vivo permitió a las autoridades ubicar el domicilio del delincuente y ejecutar un allanamiento.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el propietario de la vivienda afectada, a quien le habían robado un dispositivo exterior. Pese al arrebato del equipo, la víctima conservaba el código de acceso a la aplicación de monitoreo, por lo que decidió ingresar para verificar el estado de la conexión.

Al conectarse, el usuario descubrió con sorpresa que la cámara continuaba encendida y transmitía desde el interior del dormitorio del sospechoso, donde se lo podía observar manipulando teléfonos celulares, computadoras y otros objetos de dudosa procedencia.

Allanamiento, secuestro de armas y pedido de captura Con las imágenes en vivo como prueba fundamental, el damnificado acudió a la Subcomisaría Ansilta para aportar los datos. A partir del rastreo y las tareas de campo, los efectivos policiales lograron precisar la ubicación exacta del inmueble, situado en el barrio Alameda.

Por orden judicial, la Policía irrumpió en la vivienda y encontró el dispositivo en una de las habitaciones mientras continuaba emitiendo señal. Durante el procedimiento, los uniformados también secuestraron un arma de fabricación casera de aire comprimido y diversos elementos tecnológicos.