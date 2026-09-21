Condena y exoneración: el caso de la policía y exreina vendimial que quiso ingresar droga a una cárcel federal

El caso de la policía y exreina de la Vendimia que el año pasado intentó ingresar droga al Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo , en Cacheuta , tuvo su cierre en lo judicial y también en lo administrativo. Se trata de Irina Sol Ramírez , de 29 años, quien había sido condenada y ahora se confirmó su exoneración de la fuerza provincial.

Recientemente, la exfuncionaria oriunda de San Martín y que portó la corona distrital de Chivilcoy en 2018, fue notificada por el Ministerio de Seguridad de que se le aplicó la sanción expulsiva de cesantía sujeta a exoneración.

En el documento emitido por la cartera que lidera Mercedes Rus , se informó también a Ramírez que contaba con un plazo de 48 horas para hacer entrega de las vestimentas oficiales y otros elementos provistos por el Estado, tal como la pistola 9 milímetros reglamentaria .

De esa forma, en los próximos días se iba a confirmar la exoneración de la auxiliar, quien antes de ser suspendida prestaba servicios en la ahora extinta Comisaría Tercera de calle Rioja, en la Ciudad de Mendoza , que desde hace un tiempo pasó a funcionar como edificio de la Jefatura Departamental de Seguridad Capital .

La decisión del Ministerio de Seguridad llegó meses después de que Ramírez fue condenada a la pena de 3 años de ejecución condicional , luego de admitir en un juicio abreviado la autoría del delito de suministro de estupefacientes agravado por ser cometido por un funcionario público y por ser cometido en un lugar de detención en grado de tentativa .

En ese fallo, firmado por la jueza María Paula Marisi, se le fijó a la expolicía una serie de condiciones a cumplir para mantener la condicionalidad de la pena, tales como fijar lugar de residencia y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución de la Pena (Dcaep).

La caída de su pareja por venta de drogas

El episodio que acabó con la carrera policial de Irina Ramírez ocurrió durante una de sus habituales visitas a su pareja y padre de sus hijos, quien se encontraba purgando una pena por comercialización de estupefacientes en la mencionada cárcel federal.

La caída del cónyuge de la expolicía, identificado como Omar Gonzalo Scriboni Izaguirre (28), tuvo lugar el 23 de abril de 2020, a pocas semanas de iniciada la cuarentena por la pandemia del Covid-19.

Gonzalo Scriboni Izaguirre, pareja de la expolicía y condenado por venta de droga. MDZ.

En esa jornada, personal de la Policía Contra el Narcotráfico Zona Este (PCN) tomó conocimiento sobre un llamado a la línea Fonodroga (0800-800-37642) en el que un denunciante anónimo reveló sobre las actividades de Scriboni Izaguirre, apodado el "Tamu", quien residía en el barrio Los Parrales de San Martín y hacía delivery de frascos de cogollos de marihuana en ese sector de la Zona Este.

De acuerdo con esa información, el sospechoso fue contactado por el denunciante a través de Facebook para pactar la compra de la sustancia ilegal, acordando reunirse en el centro del citado departamento, más precisamente en la plaza Los Ángeles del barrio CEC V.

Asimismo, agregó que el dealer de droga se trasladaría en un Fiat Palio gris y vestiría una camiseta de Boca Juniors, por lo que los detectives especializados en casos de narcocriminalidad se desplazaron hasta ese lugar y aguardaron por la llegada de un sujeto con esas características.

La detención de Scriboni con cuatro frascos de marihuana a cargo de la PCN. Gentileza.

De esa manera, lograron detener a Scriboni Izaguirre y al requisar el rodado en el que se movilizaba dieron con una mochila negra que contenía cuatro frascos con flores de cannabis y un envoltorio de nailon con marihuana fraccionada, arrojando el pesaje un total de 112,5 gramos del estupefaciente.

A raíz de eso, el "Tamu" quedó tras las rejas y, al año siguiente, en diciembre de 2021, fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Mendoza N°1 a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por infracción al artículo 5°, inciso "c", de la Ley 23.737, es decir, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Una visita carcelaria embarazada y acompañada por su hijito

La situación de encierro de Scriboni Izaguirre no irrumpió la relación del dealer de droga con su pareja policía. Al contrario, Ramírez lo visitaba frecuentemente en el penal lujanino y hasta quedó embarazada del segundo hijo de ambos durante ese periodo.

Justamente, a inicios de 2025, la entonces funcionaria pública notificó al Servicio Penitenciario Federal que iba a realizar una nueva visita a su concubino en el complejo mendocino, informando que se encontraba embarazada. Por ese se le notificó el 3 de abril que se iba a realizar una excepción por única vez de someterse a los controles mediante rayos X.

El hallazgo de marihuana en la cárcel federal de Cacheuta

Así las cosas, el 6 de mayo Ramírez se dirigió junto a su hijito de 2 años para visitar a Scriboni y durante el control de ingreso a las visitas el personal penitenciario notó que Ramírez tenía un bulto en la zona torácica que sobresalía de su corpiño.

La cárcel federal de Cacheuta. Gentileza.

Al ser descubierta, la exefectivo policial entregó a las guardiacárceles a cargo de la requisa dos envoltorios de nailón que contenían marihuana, uno con 63,31 gramos y el otro 51,95.

Inmediatamente, la mujer manifestó ser miembro de la fuerza provincial y explicó que se encontraba de licencia por estar cursando un embarazo. Tras el secuestro de la sustancia ilícita, se le dio intervención a las autoridades competentes de la Justicia federal local y también se puso en conocimiento a la Policía de Mendoza, por tratarse de uno de sus integrantes.

Poco más de un año después del hecho, con la condena de por medio, el Ministerio de Seguridad oficializó la cesantía e inminente exoneración de Ramírez.