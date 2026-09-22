Cómo sigue la salud de la joven que sufrió un grave accidente esquiando en Penitentes

La joven de 19 años que sufrió un grave accidente mientras esquiaba en el complejo Penitentes Park continúa internada en terapia intensiva en el Hospital El Carmen, en Godoy Cruz. La mujer, oriunda de Luján de Cuyo, sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave tras impactar contra un pilar de las telesillas.

El accidente ocurrió durante la tarde del sábado, cuando la joven perdió el equilibrio mientras descendía por una de las pistas. Tras el impacto recibió las primeras atenciones en la zona y luego fue derivada hacia el Gran Mendoza debido a la gravedad del cuadro.

Según la información conocida sobre su estado, la paciente permanece en terapia intensiva y continúa bajo seguimiento médico. Por el momento, los especialistas siguen de cerca su evolución.

Además, el equipo médico también evalúa los daños que pudo haber provocado el fuerte impacto en la cabeza.

Luego de recibir asistencia inicial, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) emprendió el descenso por la ruta 7. El operativo contó con la participación de efectivos de la Policía de Mendoza y de Gendarmería Nacional para facilitar el paso de la unidad sanitaria.

Las fuerzas de seguridad implementaron un corredor sanitario y realizaron cortes preventivos para evitar demoras durante el recorrido. Entre las medidas adoptadas estuvo el corte de la salida de camiones desde el Área de Control Integrado (A.C.I.), con el objetivo de despejar el camino para la ambulancia.

Por ahora, la evolución de la joven permanece bajo observación en el Hospital El Carmen. Los médicos continúan con el seguimiento neurológico y evaluando las consecuencias del traumatismo sufrido durante el accidente, mientras permanece internada en terapia intensiva.