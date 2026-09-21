El incendio en una finca terminó destruyendo las instalaciones donde funcionaba el boliche Nonquén

El incendio comenzó entre un cañaveral y una finca de calle La Escondida y se propagó rápidamente hacia las instalaciones del, exboliche Nonquén.

Un fuerte incendio que se inició la tarde de este lunes en una finca de Maipú provocó importantes daños en las instalaciones donde funcionó años atrás el popular boliche Nonquén. Bomberos trabajaron durante varias horas para controlar el fuego, que provocó daños parciales en el local bailable.

El siniestro comenzó minutos antes de las 15 en una propiedad rural ubicada sobre calle La Escondida, entre Las Margaritas y Los Valencianos, en el distrito de Fray Luis Beltrán.

La situación fue alertada a las autoridades a través de un llamado a la línea de emergencias 911, dando cuenta que las llamas habían afectando un cañaveral y una finca de la zona.

Los daños que provocó el incendio A partir del aviso, se desplazaron efectivos policiales y bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza. Al llegar, constataron que el fuego se estaba propagando rápidamente hacia un inmueble utilizado tradicionalmente utilizado como local bailable, actualmente llamado La Mexicana, pero que supo alojar décadas atrás al boliche Nonquén.

Debido a las dimensiones que había alcanzado el incendio, se dispuso la llegada de apoyo hídrico y la colaboración de Bomberos Voluntarios de Maipú y Godoy Cruz.