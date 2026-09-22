Se define la pena contra la monja Kumiko Kosaka por los abusos sexuales en el Instituto Próvolo

Un nuevo capítulo se definirá este miércoles en la causa del Próvolo II , que tiene como protagonista a Kumiko Kosaka por los abusos sexuales cometidos contra alumnos del religioso que supo funcionar en Luján de Cuyo . La monja japonesa ya fue hallada culpable por la Suprema Corte de cinco hechos y ahora resta establecer qué pena deberá cumplir.

La audiencia comenzará a las 17.10 en la Sala 15D del Polo Judicial Penal y estará a cargo del juez Gabriel Bragagnolo , del Tribunal Penal Colegiado N° 2 . Allí estarán presentes las partes involucradas en el proceso, que tendrán la posibilidad de exponer sus argumentos respecto de la pena que consideran correspondiente para la religiosa.

El juicio de cesura es la instancia en la que, una vez determinada la responsabilidad penal de una persona, se discute específicamente cuál debe ser la pena que corresponde aplicar.

En este caso, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ya determinó la responsabilidad de Kosaka en cinco hechos de abusos sexuales , por lo que la audiencia de este miércoles no tendrá como objetivo volver a analizar su culpabilidad, sino avanzar sobre la sanción que deberá cumplir.

Durante la audiencia, la parte acusadora, a cargo del exfiscal en jefe de Delitos Contra la Integridad Sexual Alejandro Iturbide (actualmente titular de la UFI Delitos Económicos e Informáticos), los querellantes y la defensa expondrán sus posiciones y solicitarán la pena que consideran adecuada, siempre dentro de las escalas previstas para los delitos por los que fue encontrada responsable.

Después de escuchar a las partes, Bragagnolo deberá fijar la pena correspondiente para Kumiko Kosaka por las cinco acusaciones de abuso sexual.

El fallo de la Suprema Corte que cambió el rumbo del caso

La decisión de la Suprema Corte representó un giro respecto del fallo dictado en 2023, cuando el Tribunal Penal Colegiado N° 1, integrado por María Belén Salido, Belén Renna y Gabriela Urciuolo, había absuelto a la monja en los hechos por los que llegó a juicio.

La resolución de Casación tuvo como voto preopinante a la jueza María Teresa Day, al que adhirió la conjueza Silvina Miquel, integrante de la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil.

Según surge de aquella decisión, Day cuestionó la manera en la que había sido valorada la prueba durante el juicio anterior y consideró que los elementos habían sido analizados de manera fragmentada, sin una valoración conjunta.

La suprema María Teresa Day fue clave en el giro del caso Próvolo II. ALF PONCE MERCADO / MDZ

A partir de una nueva revisión de las pruebas presentadas por la acusación, la Suprema Corte concluyó que Kosaka tuvo responsabilidad en cinco hechos de abusos sexuales ocurridos en el Instituto Próvolo.

Por su parte, el juez Julio Gómez votó en disidencia y sostuvo que correspondía mantener el fallo original, al considerar razonable la valoración de la prueba realizada durante el debate en el que la religiosa había sido absuelta.

Los delitos por los que fue encontrada responsable

La Suprema Corte determinó la responsabilidad de Kosaka en dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, en calidad de partícipe necesaria, mientras que en otros tres expedientes fue hallada responsable como autora de abuso sexual simple, todo en concurso real.

Sin embargo, la resolución no modificó todas las conclusiones del tribunal que había llevado adelante el juicio. La Corte provincial confirmó la absolución de Kosaka por un hecho en el que había sido acusada por corrupción de menores y también mantuvo la absolución de cuatro mujeres que habían sido investigadas como encubridoras de los abusos sufridos por los alumnos.

Con el fallo del máximo tribunal mendocino, las actuaciones regresaron al ámbito de la Justicia provincial para avanzar con la etapa de cesura y determinar la pena que deberá cumplir la monja.

El caso Próvolo y los antecedentes de la causa

El caso Próvolo salió a la luz el 25 de noviembre de 2016, cuando la Justicia realizó una serie de allanamientos en el instituto ubicado en Luján de Cuyo y detuvo a sacerdotes y empleados del establecimiento.

La investigación permitió reconstruir abusos sexuales cometidos durante años contra alumnos hipoacúsicos, algunos de ellos desde fines de la década de 1990.

Nicola Corradi, el cura italiano condenado por los abusos. Archivo MDZ.

La primera condena llegó en septiembre de 2018, cuando el monaguillo y exempleado administrativo Jorge Bordón confesó los hechos mediante un juicio abreviado y recibió una pena de 10 años de prisión.

Posteriormente se desarrolló el primer juicio oral del caso. Los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi fueron condenados a 45 y 42 años de prisión, respectivamente, mientras que el exjardinero Armando Gómez recibió una pena de 18 años.

El segundo juicio y la absolución de Kumiko Kosaka

El segundo juicio del caso Próvolo puso bajo la lupa el posible rol que tuvieron distintas mujeres que trabajaban en el establecimiento, a partir de acusaciones que incluían abusos sexuales, corrupción de menores y participación criminal por omisión.

Entre las acusadas estaba Kumiko Kosaka, quien había transitado buena parte del proceso bajo prisión domiciliaria. En junio de 2022 recuperó la libertad después de cumplirse el plazo máximo de detención sin una condena y continuó en esa condición hasta el juicio. En 2023, el Tribunal Penal Colegiado N° 1 la absolvió de los hechos por los que había sido llevada a juicio.

Casi tres años después de aquella decisión, la Suprema Corte revisó el fallo y determinó su responsabilidad en cinco hechos de abusos sexuales, aunque mantuvo algunas de las absoluciones dispuestas originalmente.

Este miércoles, la causa ingresará en una nueva instancia, en el Polo Judicial las partes expondrán sus posiciones y el juez Bragagnolo deberá establecer finalmente qué pena corresponde imponer a Kumiko Kosaka.