Nueve detenidos por un asalto en Guaymallén: iban en una camioneta alta gama y los investigan por robos piraña

Un robo tipo piraña terminó con nueve sospechosos atrapados este lunes en Guaymallén . Los sujetos cayeron después de que cámaras de seguridad siguieran una camioneta que coincidía con la denunciada por la víctima. En el procedimiento también recuperaron elementos sustraídos y secuestraron un cuchillo .

El procedimiento comenzó durante la noche del lunes, luego de que personal de la Comisaría 45° tomara conocimiento del ilícito ocurrido en Guayaquil y Laprida .

La víctima denunció que había sido abordada por varios hombres que se movilizaban en una camioneta blanca y que le habían sustraído distintos elementos.

A partir de la denuncia, los operadores del Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) comenzaron a revisar el sistema de videovigilancia y localizaron una camioneta blanca cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima.

Sobre la caja de carga del vehículo observaron además un biciclo con características coincidentes con uno de los elementos denunciados como sustraídos.

Interceptaron la camioneta en Guaymallén

El seguimiento permitió detectar posteriormente a dos de los hombres vinculados al hecho en inmediaciones de Mitre y Bandera de los Andes, donde fueron observados portando un arma blanca. Con esa información, efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) fueron desplazados hacia la zona.

La bicicleta recuperada. Gentileza.

Finalmente, en 25 de Mayo y Cobos, localizaron una Toyota Hilux blanca en la que se movilizaban varios hombres. Los efectivos detuvieron la marcha del rodado y realizaron una inspección ocular.

En el interior encontraron distintos elementos denunciados como robados. Además, en el piso, junto al asiento del acompañante, hallaron un cuchillo tipo serrucho.

Hay seis mayores y tres menores aprehendidos

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidos seis mayores de edad, de entre 18 y 38 años, y tres menores de entre 16 y 17 años.

Por disposición de la ayudante fiscal de turno, todos quedaron a disposición de la Justicia. También se dispuso el secuestro de la Toyota Hilux y de la bicicleta.

Los nueve aprehendidos son investigados por su presunta vinculación con una banda que estaría relacionada con hechos cometidos bajo la modalidad conocida como “piraña”.