Aníbal Lotocki declarará por primera vez en el juicio por la muerte de Cristian Zárate.

Aníbal Lotocki declarará este miércoles por primera vez ante la Justicia en el marco del juicio que investiga la muerte de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que falleció el 15 de abril de 2021 durante una cirugía realizada en un sanatorio del barrio porteño de Caballito.

El cirujano prestará declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada en la que responderá preguntas de todas las partes que intervienen en el proceso.

De acuerdo con los voceros consultados, Lotocki declarará únicamente en relación con la causa por la muerte de Zárate.

El médico está siendo juzgado por el supuesto delito de homicidio simple con dolo eventual en perjuicio de Zárate .

La víctima falleció durante una intervención quirúrgica estética realizada el 15 de abril de 2021. El caso llegó a juicio con Lotocki y otros profesionales acusados por su presunta responsabilidad en el fallecimiento.

La declaración del cirujano se producirá después de las exposiciones de las cinco denunciantes que forman parte del proceso por las supuestas lesiones graves.

Quiénes son los otros acusados

Además de Lotocki, en el juicio son juzgados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos.

También está acusada Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del Centro Médico Conde. Según la acusación, todos ellos están señalados como responsables del homicidio de Zárate.

Por otra parte, Florencia Krzeczek enfrenta una acusación diferente: se la señala por presuntamente haber ocultado el teléfono celular del cirujano con el objetivo de evitar que fuera encontrado por los investigadores.

La declaración de Lotocki será uno de los momentos centrales de esta nueva jornada del juicio, ya que será la primera vez que el médico exponga ante el tribunal su versión en relación con la muerte de Cristian Zárate.