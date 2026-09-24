Plazo fijo o billeteras virtuales: cuál paga más hoy

La elección entre plazo fijo y billeteras virtuales depende de la necesidad de liquidez, las tasas y los requisitos de cada plataforma de inversión.

Entre las opciones más utilizadas por los pequeños ahorristas para hacer rendir su dinero se encuentran el plazo fijo tradicional y las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales. Aunque a simple vista pueden parecer herramientas similares para generar intereses, presentan diferencias sustanciales en su modo de operar y, durante septiembre, ofrecen distintas tasas de rendimiento.

La diferencia central radica en la liquidez y la previsibilidad. En un plazo fijo, el dinero se deposita por un período determinado (lo más común es hacerlo a 30 días) y la tasa de interés queda congelada desde el inicio hasta el fin de ese contrato. Por el contrario, aplicaciones como Mercado Pago, Naranja X o Ualá funcionan a través de cuentas remuneradas o fondos comunes de inversión que generan intereses diarios. Esto permite retirar o utilizar el dinero en cualquier momento que se necesite, pero con la condición de que la tasa es variable y puede subir o bajar sin previo aviso.

A diferencia de los bancos, las aplicaciones financieras permiten generar rendimientos diarios manteniendo el dinero disponible para realizar compras o transferencias las 24 horas. Foto: Naranja x Las tasas de los plazos fijos Actualmente, el rendimiento que ofrecen las diferentes entidades bancarias por un plazo fijo tradicional a 30 días se ubica en una franja que va del 15% al 23% de Tasa Nominal Anual (TNA).

La opción más baja del mercado la registra el Banco Provincia de Tierra del Fuego para no clientes, mientras que en el extremo superior se destacan entidades como Crédito Regional o Reba. En el medio de la tabla se posicionan los bancos con mayor volumen de depósitos del país, que ofrecen tasas intermedias: Banco Credicoop paga un 18,5%, el Banco Nación un 18,75%, y el BBVA alcanza el 19%.

El rendimiento de las billeteras virtuales En el ecosistema de las aplicaciones financieras, la rentabilidad actual ronda un promedio del 19% anual, cifra que igualan tanto Mercado Pago como Naranja X para el dinero que los usuarios mantienen en sus cuentas.