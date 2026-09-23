Plazo fijo en dólares: cuánto ganás con US$1.000 a 90 días

Con un plazo fijo de US$1.000 a 90 días, el interés estimado va de US$3,21 a US$4,68 en dos bancos consultados. La tasa depende del banco y del canal elegido.

La tasa del plazo fijo en dólares varía según el banco, el plazo y la forma de contratación.

Tener US$1.000 disponibles y no necesitarlos durante tres meses abre una pregunta concreta: ¿cuánto se gana al dejarlos en un plazo fijo? En septiembre de 2026, la respuesta cambia según el banco. Las tasas publicadas por Banco Nación y BBVA muestran que, para una colocación a 90 días, el interés sería de unos pocos dólares.

El Banco Nación informa una tasa nominal anual (TNA) del 1,90% para plazos fijos en dólares de personas humanas constituidos por canales electrónicos a un plazo de entre 90 y 179 días. Su cuadro de tasas está fechado el 17 de septiembre. Con esa referencia, invertir US$1.000 durante 90 días produciría aproximadamente US$4,68 de intereses. Al vencimiento, el monto estimado sería de US$1.004,68, entre el capital inicial y la ganancia.

Cuánto paga otro banco por el mismo plazo La pizarra de BBVA, fechada el 21 de septiembre, ofrece una TNA del 1,30% para un plazo fijo clásico en dólares de 90 días, realizado por canales electrónicos y por un monto de hasta US$19.999. Bajo esas condiciones, los mismos US$1.000 generarían alrededor de US$3,21. El total al cabo de tres meses sería cercano a US$1.003,21. La diferencia entre ambos ejemplos es de US$1,47: surge de aplicar tasas distintas al mismo capital y durante idéntico período.

Estos importes son cálculos para una sola colocación de 90 días, sin renovar el depósito ni sumar los intereses a otra inversión. La TNA expresa una tasa para un año; no significa que el banco pagará el 1,90% o el 1,30% completo en apenas tres meses. Para estimar el resultado se toma la parte proporcional correspondiente a los 90 días. En el ejemplo de Banco Nación, la cuenta es: US$1.000 × 0,019 × 90 ÷ 365 = US$4,68, con el resultado redondeado a centavos.

Por qué puede cambiar el resultado La tasa que finalmente recibe cada ahorrista es la que corresponde a las condiciones ofrecidas al momento de constituir el plazo fijo. Puede variar entre bancos, rangos de monto, plazos y canales de contratación.