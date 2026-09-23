Plazo fijo en dólares: cuánto ganás con US$1.000 a 90 días
Con un plazo fijo de US$1.000 a 90 días, el interés estimado va de US$3,21 a US$4,68 en dos bancos consultados. La tasa depende del banco y del canal elegido.
Tener US$1.000 disponibles y no necesitarlos durante tres meses abre una pregunta concreta: ¿cuánto se gana al dejarlos en un plazo fijo? En septiembre de 2026, la respuesta cambia según el banco. Las tasas publicadas por Banco Nación y BBVA muestran que, para una colocación a 90 días, el interés sería de unos pocos dólares.
El Banco Nación informa una tasa nominal anual (TNA) del 1,90% para plazos fijos en dólares de personas humanas constituidos por canales electrónicos a un plazo de entre 90 y 179 días. Su cuadro de tasas está fechado el 17 de septiembre. Con esa referencia, invertir US$1.000 durante 90 días produciría aproximadamente US$4,68 de intereses. Al vencimiento, el monto estimado sería de US$1.004,68, entre el capital inicial y la ganancia.
Cuánto paga otro banco por el mismo plazo
La pizarra de BBVA, fechada el 21 de septiembre, ofrece una TNA del 1,30% para un plazo fijo clásico en dólares de 90 días, realizado por canales electrónicos y por un monto de hasta US$19.999. Bajo esas condiciones, los mismos US$1.000 generarían alrededor de US$3,21. El total al cabo de tres meses sería cercano a US$1.003,21. La diferencia entre ambos ejemplos es de US$1,47: surge de aplicar tasas distintas al mismo capital y durante idéntico período.
Estos importes son cálculos para una sola colocación de 90 días, sin renovar el depósito ni sumar los intereses a otra inversión. La TNA expresa una tasa para un año; no significa que el banco pagará el 1,90% o el 1,30% completo en apenas tres meses. Para estimar el resultado se toma la parte proporcional correspondiente a los 90 días. En el ejemplo de Banco Nación, la cuenta es: US$1.000 × 0,019 × 90 ÷ 365 = US$4,68, con el resultado redondeado a centavos.
Por qué puede cambiar el resultado
La tasa que finalmente recibe cada ahorrista es la que corresponde a las condiciones ofrecidas al momento de constituir el plazo fijo. Puede variar entre bancos, rangos de monto, plazos y canales de contratación.
Por eso, una cifra publicada días antes sirve como referencia, pero el dato decisivo será el que muestre la entidad antes de confirmar la operación. También conviene revisar la fecha de vencimiento y el importe total que informa la pantalla de contratación.
Qué muestra la comparación de septiembre
Los dos ejemplos permiten dimensionar el rendimiento sin confundirlo con una ganancia mensual: US$4,68 en Banco Nación y US$3,21 en BBVA por los 90 días completos, según las tasas publicadas en sus respectivos cuadros.
En ambos casos, el capital permanece denominado en dólares y se recupera junto con el interés al vencimiento pactado. Antes de elegir una entidad, comparar la TNA aplicable a US$1.000 por exactamente 90 días permite saber cuánto se cobrará en cada opción.