El presidente de YPF celebró el acuerdo con el Exim Bank para financiar el proyecto Argentina LNG

La iniciativa busca busca crear una red de infraestructura para conectar las principales zonas productivas del país, especialmente las ubicadas en el oeste argentino, tanto en las zonas mineras como Vaca Muerta, con los puertos del Atlántico y los mercados internacionales.

Una de las noivedades más concreta se lleva el capítulo energético. El Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) presentó a Argentina LNG una carta de intención de financiamiento de largo plazo por hasta US$6000 millones. Aunque el crédito todavía no está aprobado, ya que requiere la aprobación final del directorio de EXIM, Marín destacó que "la probabilidad de que se caiga es prácticamente nula".

El CEO de YPF destacó el acuerdo alcanzado con el Exim Bank y aseguró que el entendimiento permitirá avanzar hacia la decisión final de inversión. Asimismo remarcó que el respaldo estadounidense fue conseguido en apenas un mes de negociaciones.

"Estados Unidos nos acaba de dar una letra de intención de hasta 6.000 millones de dólares que vamos a estar trabajando y se va a firmar seguramente el año que viene", dijo Marín en diálogo con TN. Y señaló: "Cuando te dan la letra de intención, la probabilidad de que se caiga es prácticamente nula, y tenés que hacer todos los procedimientos, y entonces llega hasta 6.000 millones. Después tenemos la de Italia, otras más, y con esa, con las letras de intención, a fin de noviembre, la idea es firmar el FID que es la decisión final de inversión del LNG".

"Esto se da también por la gran relación que tiene nuestro presidente con el presidente de los Estados Unidos. Lo hemos hecho en tiempo récord, yo vine a Washington hace casi un mes, y en un mes trabajamos fuertemente los equipos de YPF con el Exim Bank y logramos este acuerdo que para nosotros es extraordinario, porque era un sueño", agregó.

Corredor Andes-Atlántico

El Corredor Andes-Atlántico forma parte de la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global y se integra a la estrategia estadounidense de respaldo a corredores económicos considerados clave para sus cadenas de suministro. La iniciativa busca reducir obstáculos en el transporte, ampliar la capacidad de infraestructura y generar condiciones para incrementar las exportaciones de minerales, petróleo y gas.

La idea es mejorar las conexiones mediante ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos y redes de generación y transmisión eléctrica para facilitar el traslado y la exportación de los recursos argentinos.

Para hacer posible el desarrollo de estas obras y proyectos, Estados Unidos pondrá a disposición herramientas de organismos como el EXIM Bank, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional y la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos, además de incentivar la participación de empresas privadas.

El desarrollo de YPF

En otro tramo de la enterevista televisiva, Marín se refiiró a las obras y detalló: "Si nosotros firmamos en noviembre, en febrero ya estamos empezando a hacer el gasoducto de un metro 20, que es el más grande gasoducto que se va a hacer en Argentina, se va a empezar a hacer un oleoducto, se va a hacer la planta de gas en Neuquén, que es cuatro veces la más grande de las plantas que existe hoy en Argentina, y se va a hacer también una tipo refinería en Río Negro, que es de 200 hectáreas".

"Todo eso es una inversión en infraestructura de alrededor de 24.000 millones de dólares que lo tenemos que hacer entre el 27 y el 31, donde ya llegan los barcos y empezamos a vender el gas al mundo", remarcó.

En esa línea, agregó que "Argentina va a ser el quinto o sexto país exportador de LNG del mundo, que es el gas licuado. YPF va a ser el quinto exportador mundial de lo que nosotros decimos en inglés inicial del LPG, que es las garrafas para la gente".