La nueva ruta económica entre Argentina y Estados Unidos: qué es el Corredor Andes-Atlántico

Argentina y Estados Unidos anunciaron el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico , una iniciativa que busca crear una red de infraestructura para conectar las principales zonas productivas del país, especialmente las ubicadas en el oeste argentino, con los puertos del Atlántico y los mercados internacionales .

A diferencia de una obra puntual, el corredor plantea un esquema integral de transporte, energía e infraestructura digital . La idea es mejorar las conexiones mediante ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos y redes de generación y transmisión eléctrica para facilitar el traslado y la exportación de los recursos argentinos.

El proyecto cobra especial importancia por las riquezas que se encuentran en el oeste del país. La región concentra importantes reservas de cobre, oro, plata y litio , además de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta , en Neuquén. El objetivo es que una infraestructura más eficiente permita llevar esos recursos desde las zonas de producción hasta los puertos del Atlántico.

En ese sentido, el Corredor Andes-Atlántico funciona como un puente logístico entre los centros productivos y las terminales portuarias . La iniciativa busca reducir obstáculos en el transporte, ampliar la capacidad de infraestructura y generar condiciones para incrementar las exportaciones de minerales, petróleo y gas .

El sector energético ocupa uno de los lugares centrales del proyecto. Estados Unidos prevé aportar inversión, tecnología y herramientas financieras para favorecer el desarrollo comercial de Vaca Muerta. Entre los mecanismos contemplados aparecen préstamos directos, garantías de préstamos y seguros destinados a movilizar capital, equipamiento y empresas proveedoras.

La minería también aparece como un eje estratégico. Argentina y Estados Unidos buscarán avanzar en oportunidades relacionadas con los minerales críticos, especialmente aquellos considerados relevantes para las nuevas cadenas industriales y tecnológicas. El objetivo declarado es impulsar tanto la extracción como el procesamiento y, al mismo tiempo, diversificar las cadenas internacionales de suministro.

El corredor también incluye una dimensión digital. Ambos países plantean promover el uso de tecnología confiable, mejorar los sistemas vinculados con el comercio y reforzar la seguridad de plataformas y equipos utilizados en las operaciones de control e inspección aduanera.

Para hacer posible el desarrollo de estas obras y proyectos, Estados Unidos pondrá a disposición herramientas de organismos como el EXIM Bank, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional y la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos, además de incentivar la participación de empresas privadas.

Según anunció el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, el EXIM Bank podrá destinar hasta US$7.000 millones para proyectos vinculados con minerales críticos y energía en Argentina. Ese financiamiento se suma a otras herramientas de inversión y asistencia contempladas dentro de la iniciativa.

Por su parte, Argentina se comprometió a continuar fortaleciendo su marco legal y regulatorio, además de las garantías para las inversiones, con el objetivo de generar condiciones que permitan atraer capital extranjero y facilitar la participación de empresas estadounidenses en proyectos de infraestructura.

El Corredor Andes-Atlántico forma parte de la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global del G7 y se incorpora a una estrategia internacional impulsada por Estados Unidos para desarrollar corredores económicos considerados estratégicos.

En ese marco, el proyecto argentino se suma a iniciativas similares desarrolladas en otras regiones del mundo, como el Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa, la Ruta de Transporte Transcaspiana, el Corredor de Lobito en África y el Corredor Económico de Luzón en Filipinas.

En términos concretos, el objetivo del Andes-Atlántico es conectar la riqueza productiva del oeste argentino con las rutas de exportación hacia el Atlántico, combinando infraestructura, energía, transporte, tecnología y financiamiento para ampliar la capacidad del país de llevar sus recursos hacia los mercados internacionales.