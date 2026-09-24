Alerta roja en Argentina: el SMN advierte por lluvias de hasta 150 mm en pocas horas

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja en Argentina para este jueves. Aunque hay otras advertencias vigentes en distintas zonas del país, la situación más delicada se concentra en la cordillera de Neuquén, donde se esperan lluvias muy abundantes durante varias horas.

La alerta roja alcanza específicamente a la Cordillera de Aluminé, Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches y Cordillera de Ñorquín. En estos sectores, el organismo anticipa lluvias fuertes y persistentes.

Los acumulados previstos se ubican entre 80 y 120 mm, aunque en algunos puntos podrían llegar a los 150 mm durante todo el período de alerta. Además, en las zonas de mayor altura no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve.

Una alerta roja representa el nivel más alto dentro del sistema del SMN y señala condiciones meteorológicas que pueden generar un impacto importante. Por eso, se pide extremar los cuidados y prestar atención a las indicaciones de las autoridades locales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran desconectar y mantenerse alejado de los artefactos eléctricos, evitar circular por calles inundadas o afectadas y conocer de antemano cuáles son los lugares de evacuación y los sectores elevados de la zona.

También se recomienda tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentación y teléfono. Ante cualquier inconveniente provocado por las lluvias, la indicación es comunicarse rápidamente con los organismos de emergencia locales.

La alerta roja recién bajará a nivel naranja durante la noche, aunque continuarán las lluvias persistentes en la zona. SMN

Mejoras graduales tras las lluvias intensas

Las condiciones recién comenzarían a mejorar durante la noche, aunque eso no significará el final de las precipitaciones. La alerta roja bajará a nivel naranja, con lluvias persistentes de variada intensidad que por momentos todavía pueden ser fuertes.

Durante esa segunda etapa se estiman acumulados de entre 60 y 80 mm, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada. En las zonas más altas seguirá existiendo la chance de nieve, especialmente en la cordillera norte de Neuquén.

Así, la atención estará puesta durante toda la jornada en estas áreas cordilleranas, donde la cantidad de agua prevista y la persistencia de las lluvias llevaron al SMN a activar el máximo nivel de alerta.