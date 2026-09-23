El CEO de JP Morgan anticipó que Argentina podría alcanzar el grado de inversión si Javier Milei es reelecto

Argentina podría alcanzar el grado de inversión (investment grade) durante el próximo mandato presidencial si Javier Milei es reelecto en 2027 , según la proyección de Facundo Gómez Minujín , CEO de JPMorgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Consultado sobre si los cuatro años del próximo mandato serían suficientes para alcanzar las mejoras de calificación necesarias , respondió: "Yo creo que sí".

El grado de inversión es una categoría de calificación crediticia que identifica a países cuya deuda soberana presenta un riesgo de incumplimiento considerado bajo . Para alcanzar esa categoría, Argentina debería llegar al menos a BBB- en S&P Global Ratings y Fitch Ratings, o a Baa3 en Moody’s.

Gómez Minujín también se refirió a la visión que tiene Jamie Dimon , CEO global de JPMorgan, sobre el Presidente argentino. Según explicó, a Dimon le gusta Milei porque considera que es un mandatario “disruptivo” que intenta alejarse de lo que definió como la “decadencia de Argentina de las últimas décadas”. Sin embargo, aclaró que Dimon no conoce en detalle la situación argentina debido a sus constantes viajes.

Las declaraciones de Gómez Minujín fueron compartidas por Milei en sus redes sociales , aunque inicialmente el Presidente atribuyó por error la frase sobre el investment grade al propio Dimon.

El ejecutivo también anticipó cuál es la expectativa de JPMorgan para la inflación argentina. Según señaló, el banco espera que durante 2027 se ubique entre el 20% y el 21% anual . Además, consideró que los controles cambiarios no se relajarán hasta después de las elecciones presidenciales de 2027.

Gómez Minujín explicó que el Gobierno se está preparando con más reservas y financiamiento para afrontar la demanda de dólares que suele producirse durante los períodos electorales.

Facundo Gómez Minujín, CEO de JPMorgan para Argentina

Qué dijo sobre una posible ayuda de Estados Unidos

El banquero reconoció que le había sorprendido la asistencia que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, brindó a la Argentina durante las elecciones legislativas de 2025. Sin embargo, aseguró que no le extrañaría que una situación similar pudiera producirse nuevamente durante el próximo año si fuera necesaria.

De todos modos, destacó que el Gobierno trabaja para llegar a las elecciones con más reservas y financiamiento, con el objetivo de evitar una situación de tensión cambiaria como la que se produjo en 2025.

El respaldo a Luis Caputo

Gómez Minujín también defendió la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de postergar una nueva salida de Argentina a los mercados internacionales de deuda. Según explicó, los equipos de JPMorgan están “cero preocupados” por el plan financiero argentino para este año y el próximo. A su entender, actualmente no existe un gran apetito de los inversores por la deuda argentina, en parte por las experiencias negativas que tuvieron en el pasado.

“Cuando uno sale al mercado es porque tiene que generar ese apetito”, sostuvo, y consideró que el Gobierno debe mantener el diálogo con los inversores para encontrar el momento adecuado para volver a emitir deuda.

El escenario económico y el desafío del consumo

Gómez Minujín planteó además que el programa económico debe generar beneficios más allá de los sectores vinculados con la energía y la minería.

"No basta con que a mineras y petroleras les vaya muy bien”, afirmó, y sostuvo que también será necesario generar empleo, reducir la informalidad, ampliar la base tributaria y bajar impuestos.

En ese sentido, señaló que algunas empresas atraviesan dificultades debido a los costos financieros, la caída del consumo, los impuestos y la competencia de productos importados. Sobre la evolución de la economía, manifestó su expectativa de que comience a mejorar durante los próximos meses y señaló a enero como un momento relevante para evaluar la evolución del escenario.