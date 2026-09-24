Qué hacer en Mendoza: dos días de conciertos gratis y más de 15 artistas para descubrir

Escuchar música en vivo, encontrarse con artistas que quizás todavía no forman parte de los circuitos más conocidos y descubrir qué están haciendo las nuevas generaciones de músicos mendocinos. Esa es una de las posibilidades que ofrece esta semana el 24° Encuentro de Música Popular de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo , que atraviesa sus últimas jornadas con conciertos gratuitos y un cierre especial en el Teatro Independencia.

El jueves 24 y el viernes 25, la propuesta permite acercarse a la Facultad y escuchar una programación que combina solistas, grupos y ensambles. Más que una sucesión de recitales, puede ser una buena oportunidad para conocer de primera mano a músicos que se están formando y a otros que comienzan a construir su recorrido en la escena local.

El jueves 24, los conciertos comenzarán a las 19 en el Aula Magna. La programación incluye a Jorge Troyano, a las 19; Ema Johnson, a las 19.25; De Barro, a las 19.45; Carolina Tapia, a las 20.15; y Buko, a las 20.45.

El viernes 25 habrá una jornada todavía más extensa. Desde las 17, en el Buffet de la Facultad, pasarán por el escenario la Orquesta de Música Popular, Matria Cuyana, Ana Balderramo, Máximo Vicente, Ensamble 3 - Pagos Lejanos, Perdidos (Chile), Ensamble III, Manso Groove, Ale Sicardi, Ensamble II y La Manyina.

En ambos casos, la entrada es libre y gratuita, un detalle que suma atractivo a la agenda: se puede llegar, escuchar propuestas diferentes y acercarse a una escena musical que no siempre encuentra espacios de tanta visibilidad.

El sábado, de las nuevas generaciones a las raíces

El cierre cambia de escenario y también propone otro diálogo. El sábado 26, el Encuentro llegará al Teatro Independencia con Homenaje a nuestras raíces, un espectáculo dedicado a Daniel Talquenca, Aníbal Cuadros y Juanita Vera, tres nombres estrechamente vinculados con la identidad musical mendocina.

La particularidad es que no se tratará solamente de interpretar sus obras. Los tres homenajeados estarán presentes y compartirán escenario con estudiantes, docentes, egresadas y egresados de la Licenciatura en Música Popular de la UNCuyo. La imagen resume, de algún modo, lo que ocurre durante todo el Encuentro: músicos jóvenes aprendiendo, interpretando y transformando un patrimonio construido por generaciones anteriores.

Talquenca, guitarrista, compositor y docente, desarrolló un modo propio de interpretar la guitarra cuyana y es autor de más de 60 obras. Entre ellas se encuentra Tonada larga para el país del sol, escrita junto a Armando Tejada Gómez. Aníbal Cuadros construyó como músico, autor y compositor una obra ligada al repertorio popular mendocino, mientras que Juanita Vera, la “calandria mendocina”, se convirtió en una de las voces referentes del folclore cuyano.

A diferencia de las jornadas anteriores, el espectáculo del sábado es pago. Las entradas cuestan $5.000 y pueden adquirirse por Entradaweb o en la boletería del Teatro Independencia.