La feria argentina que consolida su crecimiento y vuelve a Brasil: será en plena ProWine São Paulo

Vinos & Negocios celebrará su 16ª edición del 6 al 8 de octubre en ProWine São Paulo. La feria apuesta a profundizar la llegada de productores nacionales al mercado brasileño y marca una nueva etapa en la expansión internacional del proyecto.

La expansión de la industria vitivinícola argentina hacia nuevos mercados encuentra en las ferias especializadas una herramienta cada vez más relevante para generar contactos comerciales. En ese escenario, la feria Vinos & Negocios continúa ampliando su alcance y confirmó una nueva edición en Brasil: del 6 al 8 de octubre de 2026 tendrá presencia propia en ProWine São Paulo.

La participación en Brasil representa, además de estar presente en uno de los principales encuentros de la industria de vinos y bebidas de América Latina, cumplir con la 16ª edición en la historia del proyecto, que comenzó en 2016. Durante estos años fue desarrollando encuentros en Buenos Aires, Mendoza y São Paulo. De acuerdo con los datos difundidos por la organización, en sus primeras 15 ediciones la feria comercializó más de 2.200 stands, acreditó a más de 45.000 compradores profesionales y presentó más de 20.000 etiquetas.

El crecimiento también se reflejó en la última edición realizada en Buenos Aires. El encuentro de 2026 reunió a más de 150 expositores, representantes de 15 países y miles de compradores profesionales, una convocatoria que antecedió al anuncio de la nueva participación en São Paulo. Para la organización, estos números forman parte de un proceso de consolidación que busca convertir a la feria en una plataforma de vinculación comercial para productores y actores del negocio de las bebidas premium.

Estar en ProWine Brasil es importante: se ha convertido en un encuentro crucial para el mundo del vino en Latinoamérica. Brasil, un mercado estratégico para los productores argentinos La elección de São Paulo no es casual. Brasil se encuentra entre los principales destinos para los vinos argentinos y representa un mercado de interés para bodegas y productores que buscan ampliar sus exportaciones. En ese contexto, Vinos & Negocios volverá a instalar un espacio propio dentro de ProWine São Paulo, donde se espera la participación de más de 1.500 expositores de 36 países y más de 20.000 visitantes profesionales.

El espacio argentino estará ubicado junto al ingreso principal del pabellón y reunirá a alrededor de 20 productores de vinos, spirits, aceite de oliva, chocolates y otras categorías vinculadas al mismo ecosistema comercial. La propuesta apunta a que la presencia en la feria no se limite a exhibir productos, sino que permita generar reuniones, contactos y conocimiento sobre las características del mercado brasileño.