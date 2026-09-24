Flor de la V sorprendió con un accesorio que nadie pensó que llevaría: descubrí qué es

El sorprendente accesorio que Flor de la V eligió para completar su look de almuerzo familiar rompió las reglas de la moda con una pieza inesperada. ¡Mirá!

Flor de la V eligió un look para un almuerzo con su familia que combinó prendas muy distintas en estilo, sin embargo, fue un detalle inesperado el terminó por convertirse en el protagonista del conjunto.

La base del estilismo fue una blusa blanca de broderie, con cuello alto y mangas con volumen, y a esa prenda le sumó un jean de pierna ancha y lavado medio, que le dio un perfil informal al look, y por encima agregó un tapado con estampa animal print, que funcionó como la pieza de mayor impacto.

El calzado también acompañó esa mezcla de estilos, ya que la conductora llevó zapatos destalonados bicolor de inspiración clásica, y el conjunto se completó con unos anteojos de sol grandes de marco carey.

No obstante, lo que llamó especialmente la atención fue el Labubu que apareció colgado de su cartera Kelly de cuero negro, convertido en un inesperado bag charm.