Los loros podrían disfrutar de volar, según un estudio científico
Un experimento con 17 loros galah encontró conductas compatibles con un estado emocional positivo después de varios días de vuelo.
Un equipo de investigadores de Utrecht estudió a 17 loros galah para averiguar qué ocurre cuando las aves pueden elegir libremente si volar. Casi todas eligieron hacerlo cuando tuvieron la oportunidad. Después de varios días de vuelo también aparecieron cambios de comportamiento compatibles con un estado emocional más positivo.
Las loros eligieron volar cuando pudieron hacerlo
Los investigadores trabajaron con 17 loros galah (Eolophus roseicapilla) alojadas en un parque de aves de los Países Bajos. Cuando las puertas de su recinto se abrían y podían decidir si volaban o no, las aves eligieron volar casi siempre.
Los científicos buscaron señales de emociones positivas
Como las aves no pueden comunicar verbalmente cómo se sienten, el equipo utilizó diferentes indicadores. Analizó conductas después del vuelo, una prueba de sesgo cognitivo y metabolitos de glucocorticoides en las heces.
Los investigadores observaron un aumento de determinadas conductas después del vuelo y que, tras varios días consecutivos con posibilidad de volar, las aves respondían de manera más optimista en la prueba donde hubo algunos prejuicios desde lo cognitivo.
El estudio habla de una posible emoción positiva
Los resultados llevaron a los investigadores a plantear que el vuelo podría generar un estado emocional positivo en los loros y que ese estado podría contribuir a explicar por qué las aves vuelan incluso cuando no parece existir una necesidad inmediata, como buscar comida o escapar de un depredador.
Pero hay que evitar una traducción demasiado literal de los resultados: el experimento no permite afirmar que los loros “disfruten” de volar exactamente como lo haría una persona. Los propios investigadores señalan las dificultades de atribuir emociones a animales y plantean sus resultados como evidencia de un posible estado afectivo positivo.
Mirá el estudio completo aquí:
https://www.researchgate.net/publication/408247043_Do_birds_enjoy_flying_An_analysis_of_affect_after_flight_in_galah_Eolophus_roseicapilla
FUENTE: Jorg J. M. Massen y colaboradores, Behaviour (2026), "Do birds enjoy flying? An analysis of affect after flight in galah".