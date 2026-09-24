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Los loros podrían disfrutar de volar, según un estudio científico

Un experimento con 17 loros galah encontró conductas compatibles con un estado emocional positivo después de varios días de vuelo.

El loro rosado o cacatúa Galah (Eolophus roseicapilla) es una especie de ave de la familia de las cacatúas, nativa y muy común en Australia. Puede volar hasta 70 km/h.

El loro rosado o cacatúa Galah (Eolophus roseicapilla) es una especie de ave de la familia de las cacatúas, nativa y muy común en Australia. Puede volar hasta 70 km/h.

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Un equipo de investigadores de Utrecht estudió a 17 loros galah para averiguar qué ocurre cuando las aves pueden elegir libremente si volar. Casi todas eligieron hacerlo cuando tuvieron la oportunidad. Después de varios días de vuelo también aparecieron cambios de comportamiento compatibles con un estado emocional más positivo.

Loros rosados o cacatúas galah participaron delexperimento para estudiar la relación entre el vuelo voluntario con su comportamiento.

Loros rosados o cacatúas galah participaron delexperimento para estudiar la relación entre el vuelo voluntario con su comportamiento.

Las loros eligieron volar cuando pudieron hacerlo

Los investigadores trabajaron con 17 loros galah (Eolophus roseicapilla) alojadas en un parque de aves de los Países Bajos. Cuando las puertas de su recinto se abrían y podían decidir si volaban o no, las aves eligieron volar casi siempre.

Los científicos buscaron señales de emociones positivas

Como las aves no pueden comunicar verbalmente cómo se sienten, el equipo utilizó diferentes indicadores. Analizó conductas después del vuelo, una prueba de sesgo cognitivo y metabolitos de glucocorticoides en las heces.

Después de varios días con oportunidades para volar, las aves mostraron comportamientos que los investigadores interpretaron como compatibles con un estado emocional más positivo

Después de varios días con oportunidades para volar, las aves mostraron comportamientos que los investigadores interpretaron como compatibles con un estado emocional más positivo

Los investigadores observaron un aumento de determinadas conductas después del vuelo y que, tras varios días consecutivos con posibilidad de volar, las aves respondían de manera más optimista en la prueba donde hubo algunos prejuicios desde lo cognitivo.

El estudio habla de una posible emoción positiva

Los resultados llevaron a los investigadores a plantear que el vuelo podría generar un estado emocional positivo en los loros y que ese estado podría contribuir a explicar por qué las aves vuelan incluso cuando no parece existir una necesidad inmediata, como buscar comida o escapar de un depredador.

Pero hay que evitar una traducción demasiado literal de los resultados: el experimento no permite afirmar que los loros “disfruten” de volar exactamente como lo haría una persona. Los propios investigadores señalan las dificultades de atribuir emociones a animales y plantean sus resultados como evidencia de un posible estado afectivo positivo.

Mirá el estudio completo aquí:

Ingresá al estudio abriendo el siguiente enlace: https://www.researchgate.net/publication/408247043_Do_birds_enjoy_flying_An_analysis_of_affect_after_flight_in_galah_Eolophus_roseicapilla

Ingresá al estudio abriendo el siguiente enlace:

https://www.researchgate.net/publication/408247043_Do_birds_enjoy_flying_An_analysis_of_affect_after_flight_in_galah_Eolophus_roseicapilla

https://www.researchgate.net/publication/408247043_Do_birds_enjoy_flying_An_analysis_of_affect_after_flight_in_galah_Eolophus_roseicapilla

FUENTE: Jorg J. M. Massen y colaboradores, Behaviour (2026), "Do birds enjoy flying? An analysis of affect after flight in galah".

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