Brad Pitt sorprendió con un look total denim en San Sebastián: más canchero que nunca

Brad Pitt se presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián con un estilismo de denim sobre denim, de clara inspiración vintage.

El actor llevó una campera de jean de lavado medio junto a un jean recto de pierna amplia en el mismo tono, con lo que logró un total look monocromático muy canchero y fácil de replicar. Debajo lució una camisa blanca con finas rayas y una corbata rosa pastel, un detalle que rompió con la informalidad del denim y le dio un toque elegante.