Un reality de drag queens tiene a una candidata mendocina en la recta final: mirá quién es

Conocé a una de las drag queens más carismáticas de Mendoza que está compitiendo en redes sociales por un lugar en la gran final de este importante desafío.

Una artista que ha transitado por importantes escenarios en Mendoza busca posicionarse en la recta final de un reality de drag queens, el primer certamen nacional transmitido por streaming. Se trata de Kiana Mackenzie, la performer trans mendocina que representa a la provincia frente a competidoras de todo el país.

Detrás del personaje drag está Jess Agustina Ortíz, una mujer trans de 27 años (a punto de cumplir 28 este 24 de octubre) oriunda de la ciudad de Palmira, en San Martín, que transicionó hace aproximadamente cinco años. Con una trayectoria de casi dos décadas en el patinaje artístico, disciplina que practica desde los 6 años, Jess logró fusionar el deporte sobre ruedas con el arte drag queen, consolidando una propuesta escénica única en el ambiente local. Además de su faceta sobre los patines, es actriz y ha formado parte de obras teatrales como Sangre en los tacones y la comedia Amigas desgraciadas, sumado a su labor en el programa de streaming Qué difícil ser yo en Lema Contenidos.

Kiana Mackenzie, la drag queen mendocina que busca ganar La Liga Drag. Foto: Cortesía En un extenso diálogo con MDZ, la artista repasó sus más de 10 años de trayectoria en el circuito nocturno, habiendo trabajado en espacios como Glow, La Reserva, Fiesta Chula, Queen Disco, Estación Miró, Arista y diversas fiestas electrónicas de Mendoza. "A lo largo de estos años recibí premios y gané también competencias; recibí el premio Rubí de Drag Queen Revelación en el año 2018, en 2022 fui Reina de Vendimia Para Todos y en 2025 recibí el premio como Actriz Revelación en los premios Maverik", detalló Kiana sobre los hitos que marcaron su carrera en la provincia.

Un formato federal y multiplataforma Actualmente, Kiana concentra sus energías en La Liga Drag, un reality show de alcance nacional que se puede ver de manera multiplataforma, este desafío reúne a 16 representantes de distintas provincias. El certamen se transmite en vivo los días sábados a través de los canales de YouTube y Twitch de Juego de Reinas, así como por la app La3 y TikTok. Respecto a esta experiencia inédita en Argentina, la mendocina le contó a MDZ: "Es la primera vez que sucede un tipo de reality así en el país. Nos enfrentamos en duelos de versus con un videoclip que se grabó en la provincia de Salta; cada reina viaja allá durante el fin de semana que le toca competir para crear su video y presentarlo el sábado en el streaming".

Una de las escenas del video que grabó Kiana para el reality, aquí se muestra abiertamente en un romance soñado compartiendo con su galán en la emblemática Catedral Basílica de Salta. Foto: Cortesía Jess Agustina Ortiz Cómo funciona la votación online La estructura del concurso evoca la dinámica de un torneo de fútbol con eliminación directa. "La competencia tiene distintas instancias, es como un fixture e inspirado en lo que fue el mundial. Yo gané los octavos de finales contra una drag queen de Buenos Aires y ya presenté mi video en cuartos de finales para definir si paso a la semifinal", explicó sobre el desarrollo del certamen.