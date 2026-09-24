La ex N°2 del FMI aseguró que "el peso necesita ajustarse más" y que Argentina debe comprar reservas a mayor ritmo

La ex subdirectora del Fondo Monetario Internacional, con la mirada puesta en las presidenciales de 2027, elogió el compromiso fiscal de Javier Milei, pero dudó de que el resto de la clase política lo acompañe. También recomendó actuar sobre la morosidad.

La ex número dos del FMI planteó que el Gobierno debería ajustar el tipo de cambio. En una entrevista con Tyler Cowen, Gita Gopinath fue directa: "Considero que el peso argentino necesita ajustarse más y que se le debe permitir depreciarse en mayor medida de lo que lo está haciendo actualmente".

Gopinath advirtió que la gestión de Javier Milei debe priorizar la acumulación de reservas, incluso si el objetivo final es contar con un tipo de cambio flotante. "Argentina tendrá que acumular reservas de divisas, aunque el objetivo sea contar con un tipo de cambio flotante", explicó.

Y fundamentó su postura en la historia monetaria del país. Según la economista, prácticamente todos los países, salvo contadas excepciones, pueden atravesar un desorden en el mercado cambiario, pero dado el pasado de Argentina con su moneda, necesitará acumular reservas a un ritmo mucho más acelerado del actual.

¿Qué papel juegan las elecciones de 2027? Para Gopinath, los comicios presidenciales de 2027 serán un momento clave para el programa económico, porque el mercado evaluará si las reformas continúan o no. "Se avecinan las elecciones. Es muy razonable que todos hagan una pausa y se planteen si las reformas continuarán o si se producirá una recaída, tal como hemos visto tantas veces en el pasado en Argentina", aseguró.

¿Qué dijo sobre Milei y el orden fiscal? La ex funcionaria elogió el compromiso del presidente con el orden fiscal y recordó las conversaciones que mantuvo con él durante su paso por el organismo. "Es un aspecto en el que no cederá en absoluto, pero cabe preguntarse si el resto de la clase política se ha sumado a esta postura", afirmó.