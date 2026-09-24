Los ADRs operan mixtos y los bonos suben en Wall Street, pero el riesgo país se sostiene arriba de 560 puntos
El riesgo país se mantiene por encima de los 560 puntos, mientras los bonos argentinos en dólares operan con tendencia alcista en Wall Street.
Los activos argentinos cotizan con tendencia alcista en la rueda de este jueves en Wall Street. Los ADRs alternan subas y bajas, mientras que los bonos operan en verde. El riesgo país no logra quebrar los 560 puntos básicos.
La deuda soberana en dólares se mueven en verde en Nueva York, y el título que más sube es Bonar 2041 (+0,6%).
En cuanto al riesgo país, se ubica en 565 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval cae 0,3%. Las acciones del panel líder operan con mayorías en baja.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan subas y bajas.
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.535 en la pizarra del Banco Nación.