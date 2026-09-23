Wall Street: los activos argentinos operan a la baja y el riesgo país se sostiene arriba de los 550 puntos

Los activos argentinos que operan en Wall Street operan en la rueda de este miércoles con tendencia negativa. Los bonos cotizan en rojo y la mayorías de los ADRs caen. El riesgo país se sostiene arriba de 550 puntos básicos. En la plaza local, el Merval retrocede.

La deuda soberana en dólares se mueve en rojo, el título que más retrocede es el Bonar 2035 (-0,9%). Los bonos bajo legislación local cotizan en la misma sintonía.

Esto se da en medio de la reciente alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., y de la suba de las tasas de interés por parte de la FED.

En la plaza local, el Merval cae 0,4%. Las acciones del panel líder alternan subas y bajas. El principal rojo lo registra Supervielle (-1,9%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías en baja, la principal baja la registra el ADR de BBVA (-1,8%).

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.535 en la pizarra Banco Nación.