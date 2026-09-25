Anses acelera los últimos pagos de septiembre: quiénes cobran este viernes
Anses entra en los últimos días de su calendario de pagos de septiembre. Este viernes reciben el dinero jubilados y beneficiarios de Desempleo con dos terminaciones de DNI.
El mes empieza a despedirse y Anses también se acerca al final de varios de sus pagos de septiembre. Este viernes será una de las últimas jornadas fuertes antes de que el organismo complete los cronogramas pendientes después del fin de semana.
Los protagonistas del día serán los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo. Después de cuatro jornadas consecutivas de depósitos, este viernes llegará el turno de quienes tienen DNI terminados en 6 y 7.
Para este grupo solamente quedarán pendientes los documentos finalizados en 8 y 9. Esos beneficiarios deberán esperar hasta el lunes 28, fecha en la que se cerrará el cronograma de jubilaciones y pensiones correspondiente a septiembre.
Anses: qué beneficiarios cobran este viernes 25
La Prestación por Desempleo Plan 1 también avanza al mismo ritmo. Los titulares con DNI terminados en 6 y 7 podrán cobrar este viernes, mientras que las dos últimas terminaciones pasarán al lunes.
De esta manera, el calendario de pagos para el 25 de septiembre queda conformado así:
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 6 y 7.
- Prestación por Desempleo Plan 1: DNI terminados en 6 y 7.
- Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: continúa habilitado el período de cobro para todas las terminaciones de DNI.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: el pago continúa disponible para todas las terminaciones de documento.
La mayoría de las prestaciones más numerosas de Anses, como la AUH, las jubilaciones mínimas, las Pensiones No Contributivas, Prenatal y la Asignación por Embarazo, ya completaron anteriormente sus cronogramas organizados por terminación de DNI.