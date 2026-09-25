Anses acelera los últimos pagos de septiembre: quiénes cobran este viernes

Anses entra en los últimos días de su calendario de pagos de septiembre. Este viernes reciben el dinero jubilados y beneficiarios de Desempleo con dos terminaciones de DNI.

Anses paga este viernes 25 a jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 6 y 7.

El mes empieza a despedirse y Anses también se acerca al final de varios de sus pagos de septiembre. Este viernes será una de las últimas jornadas fuertes antes de que el organismo complete los cronogramas pendientes después del fin de semana.

Los protagonistas del día serán los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo. Después de cuatro jornadas consecutivas de depósitos, este viernes llegará el turno de quienes tienen DNI terminados en 6 y 7.

Para este grupo solamente quedarán pendientes los documentos finalizados en 8 y 9. Esos beneficiarios deberán esperar hasta el lunes 28, fecha en la que se cerrará el cronograma de jubilaciones y pensiones correspondiente a septiembre.

El calendario de pagos de Anses quedará a una sola jornada de completar varios de sus cronogramas de septiembre. Anses: qué beneficiarios cobran este viernes 25 La Prestación por Desempleo Plan 1 también avanza al mismo ritmo. Los titulares con DNI terminados en 6 y 7 podrán cobrar este viernes, mientras que las dos últimas terminaciones pasarán al lunes.

De esta manera, el calendario de pagos para el 25 de septiembre queda conformado así: