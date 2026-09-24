Impactantes imágenes: lo acusaron de robar, intentaron lincharlo y fue atropellado en el Acceso Este

El presunto ladrón habría intentado robar una motocicleta y fue perseguido. Al escapar, cruzó corriendo el Acceso Este y fue atropellado por un auto.

El momento en el que el presunto autor del robo salió corriendo al Acceso Este, antes de ser atropellado.

Un sindicado ladrón quedó gravemente herido tras ser atropellado por un auto mientras cruzaba corriendo el Acceso Este, en Guaymallén. Antes de ser chocado, el menor de edad fue sindicado por el intento de robo a un cadete de Pedidos Ya y varios trabajadores de la app intentaron lincharlo. Quedó internado en el Hospital Central.

De acuerdo con información a la que accedió MDZ, el episodio ocurrió cerca de las 23, en las inmediaciones de la intersección de calle Rosario y Acceso Este, frente al Mendoza Shopping. Un testigo relató que todo comenzó cerca de unos monoblocks, donde el joven habría intentado sustraerle la motocicleta a un delivery.

Tras esa situación, varios cadetes de la popular app de repartos que se movilizaban en sus motos, comenzaron a perseguirlo con la intención del lincharlo. Así, lo interceptaron frente al Hotel Hilton y el sospechoso logró subir a un colectivo sobre una de las laterales del Acceso Este, pero los enfurecidos trabajadores lo hicieron descender y comenzaron a golpearlo.

En medio del intento de linchamiento, el menor de edad logró escapar nuevamente y salió corriendo hacia la mencionada autopista mendocina. Allí, intentó atravesar los carriles mientras esquivaba vehículos que circulaban a gran velocidad.

El momento del atropello en el Acceso Este Sin embargo, mientras atravesaba el carril norte, fue embestido por un Peugeot 408 gris, que circulaba por el carril rápido. La secuencia fue captada por el celular de un testigo que pasaba por el lugar y este portal accedió a las imágenes. En las mismas, se observa el momento en que el sospechoso del robo es impactado por el vehículo y sale despedido hacia el asfalto.