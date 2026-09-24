Llegaba a su casa, un delincuente la interceptó, y le robó el auto en Las Heras

La víctima fue sorprendida cuando llegaba a su domicilio de calle Mitre al 600. El delincuente la amenazó con un arma de fuego, le robó el auto y escapó.

La vícitima fue asaltada por el delincuente cuando iba llegando a su casa.

Una mujer de 48 años fue asaltada durante la noche del miercoles cuando llegaba a su vivienda en Las Heras. Un delincuente la sorprendió y, tras amenazarla con un arma de fuego, le robó el automóvil en pocos segundos. tras cometer el ilicito, el malviviente escapó del lugar.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 20.10, en inmediaciones de calle Mitre al 600, cuando la víctima arribó a su domicilio a bordo de un Chevrolet Prisma.

La amenazó con un arma de fuego Posteriormente, en ese momento fue abordada por un hombre que la amenazó con un arma de fuego y le exigió que entregara el vehículo. El delincuente logró apoderarse del rodado y escapó rápidamente del lugar, mientras la mujer dio aviso a través de la línea de Emergencias 911.